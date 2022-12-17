Üvey baba dehşetine 4 yıl hapis cezası

Antalya'da birlikte çalıştığı gıda imalathanesinde üvey oğlunu öldüresiye döven kişinin cezası belli oldu. Üvey baba, 4 yıl 2 ay hapis cezası alırken 14 yaşındaki çocuğun 6-7 ay içerisinde 12 kez dayak nedeniyle tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Üvey baba dehşetine 4 yıl hapis cezası - 1

Antalya’da 14 yaşındaki üvey oğlunu iş yerinde tekme tokat döven kişinin cezası açıklandı.

Üvey baba dehşetine 4 yıl hapis cezası - 2

Sarılar Mahallesi'nde 8 Eylül Perşembe günü Muhittin Ersoy Bulvarı üzerindeki bir gıda imalathanesinde küçük yaşta çocuğun yetişkin bir kişi tarafından dövüldüğü ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Üvey baba dehşetine 4 yıl hapis cezası - 3

Söz konusu adrese gelen jandarma ekipleri, iş yerinin imalathane bölümünde çalışan K.S. ve 14 yaşındaki üvey oğlu M.E.T. ile karşılaştı.

Üvey baba dehşetine 4 yıl hapis cezası - 4

M.E.T.’nin üvey babasının kendisini sürekli dövdüğünü söylemesi üzerine üvey baba K.S. jandarma ekipleri tarafından karakola götürüldü.

Üvey baba dehşetine 4 yıl hapis cezası - 5

Gözaltına alınan üvey baba K.S. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, çocuğun annesinin eşinden şikayetçi olmadığı bildirildi.

Üvey baba dehşetine 4 yıl hapis cezası - 6

14 yaşındaki M.E.T.’nin 6-7 aylık süreçte dayak ve darp nedeniyle en az 10 kez Manavgat Devlet Hastanesine gelerek tedavi gördüğü belirtildi.

Üvey baba dehşetine 4 yıl hapis cezası - 7

Manavgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmada, M.E.T. ve annesi daha önce böyle bir olay yaşanmadığını söyleyip Kemal Sıkıcı’dan şikayetçi olmazken, tanık olarak ifadelerine başvurulan gıda imalathanesi çalışanları zaman zaman bağırıp çağırmaya şahit olduklarını, dövülme olayını görmediklerini belirttiler.

Üvey baba dehşetine 4 yıl hapis cezası - 8

Sanık Kemal Sıkıcı ise, üvey oğlu ile kulaklık yüzünden tartıştığını, kulaklık için evden izinsiz para alması nedeniyle sinirlenerek tokat attığını, bundan dolmayı çok pişman olduğunu, ailesini ve çocuklarını çok sevdiğini söyledi.

Üvey baba dehşetine 4 yıl hapis cezası - 9

Kararını açıklayan mahkeme heyeti çocuğa karşı eziyet suçundan dolayı Kemal Sıkıcı’ya 5 yıl hapis cezası verirken cezanın 1/6 oranında indirim yapılarak 4 yıl 2 ay hapis cezası olarak uygulanmasına karar verdi.

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