Uyarı tabelasına inat molozla doldurdular

Eskişehir Odunpazarı'nda moloz dökülmemesi için uyarı levhası konulan bölgeye moloz ve inşaat atıklarıyla doldu. Uyarı tabelasının da molozlar arasına gömüldüğü görüldü.
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İHA 14.09.2021 - 09:53
Eskişehir’de ‘inşaat yıkıntı atıkları dökmek yasaktır’ tabelasının önüne moloz yığınları atılması, görenleri pes dedirtti.
Odunpazarı’na bağlı Teksan Sanayi Sitesi yakınlarında boş bir arazide inşaat atıklarının dökülmesinin yasak olduğunu gösteren uyarı levhasının önüne bırakılan moloz yığınları ilginç bir görüntü oluşturdu.
Adeta inadına bırakılan moloz yığınlarının arasında cam kırıkları, çuvallar, cam ve pet şişelerinde olduğu dikkatlerden kaçmadı.
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