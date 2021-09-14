Uyarı tabelasına inat molozla doldurdular

Eskişehir Odunpazarı'nda moloz dökülmemesi için uyarı levhası konulan bölgeye moloz ve inşaat atıklarıyla doldu. Uyarı tabelasının da molozlar arasına gömüldüğü görüldü.

İHA 14.09.2021 - 09:53

Uyarı tabelasına inat molozla doldurdular - 1
Eskişehir’de ‘inşaat yıkıntı atıkları dökmek yasaktır’ tabelasının önüne moloz yığınları atılması, görenleri pes dedirtti.
Uyarı tabelasına inat molozla doldurdular - 2
Odunpazarı’na bağlı Teksan Sanayi Sitesi yakınlarında boş bir arazide inşaat atıklarının dökülmesinin yasak olduğunu gösteren uyarı levhasının önüne bırakılan moloz yığınları ilginç bir görüntü oluşturdu.
Uyarı tabelasına inat molozla doldurdular - 3
Adeta inadına bırakılan moloz yığınlarının arasında cam kırıkları, çuvallar, cam ve pet şişelerinde olduğu dikkatlerden kaçmadı.
Uyarı tabelasına inat molozla doldurdular - 4
'İnşaat yıkıntı atıkları dökmek yasaktır' levhası, moloz yığınlarının içine gömüldüğü görüldü.
Uyarı tabelasına inat molozla doldurdular - 5
Uyarı tabelasına inat molozla doldurdular - 6
Uyarı tabelasına inat molozla doldurdular - 7

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