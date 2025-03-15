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Uyarılar arka arkaya geldi: İstanbul'da kar ve soğuk hava geri geliyor

Yazdan kalma günler önümüzdeki hafta tersine dönecek. Haftaya sıcaklıklar yurt genelinde 22 derece birden düşecek. İstanbul'un yüksek noktalarında kar yağışı bekleniyor. Soğuk ve yağışlı havanın, Marmara'da 24 Mart Pazartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Uyarılar arka arkaya geldi: İstanbul'da kar ve soğuk hava geri geliyor - 1

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 12 ila 15 derece üzerinde seyrediyor.

Başta İstanbul olmak üzere birçok kentte hava sıcaklıkları yaz değerlerine yaklaştı.

Bugün İstanbul'da sıcaklığın 27 dereceye çıkması bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Uyarılar arka arkaya geldi: İstanbul'da kar ve soğuk hava geri geliyor - 2

KIŞ GERİ GELİYOR

Ancak bu durum önümüzdeki hafta tersine dönecek. Haftaya sıcaklıklar yurt genelinde 22 derece birden düşecek. Hatta İstanbul'un yüksek noktalarında kar yağışı bekleniyor.

Uyarılar arka arkaya geldi: İstanbul'da kar ve soğuk hava geri geliyor - 3

AKOM'DAN KAR UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de kentte beklenen ani sıcaklık düşüşü nedeniyle bir uyarıda bulundu.

AKOM’dan yapılan açıklamada, pazar öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodosun kuvvetini artırarak fırtına seviyesine çıkabileceği bildirildi.

Açıklamada, “19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunuyor.” ifadelerine yer verildi.

Uyarılar arka arkaya geldi: İstanbul'da kar ve soğuk hava geri geliyor - 4

İstanbul’da 18 Mart-23 Mart'ta kış koşullarının etkili olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Martın son haftası ve Ramazan Bayramı haftası boyunca sıcaklıkların tekrar mevsim normallerine yükselmesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, özellikle hafta sonunda beklenen lodos fırtınasına ve ardından gelecek soğuk hava dalgasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Uyarılar arka arkaya geldi: İstanbul'da kar ve soğuk hava geri geliyor - 5

İSTANBUL VALİLİĞİ DE UYARDI

İstanbul Valiliği de kentte etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı havaya karşı vatandaşları uyardı.


Valiğin sosyal medya hesabından yapılan uyarıda, 18 Mart 2025 Salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle sıcaklıkların 15 ila 20 derece azalacağı belirtildi. 

Soğuk ve yağışlı havanın, 24 Mart 2025 Pazartesi gününe kadar etkili olması beklenirken en düşük hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düşeceğinin tahmin edildiği duyuruldu. 
Uyarılar arka arkaya geldi: İstanbul'da kar ve soğuk hava geri geliyor - 6

ANKARA VALİLİĞİ: ÇARŞAMBA GÜNÜ KAR GELİYOR

Ankara Valiliğinden yapılan duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre Türkiye'nin 18 Mart Salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesinin ve bu havanın 24 Mart Pazartesi gününe kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

Yağışların Ankara genelinde salı günü yağmur ve sağanak, çarşamba gününden itibaren ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağının tahmin edildiği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Halen mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, ani düşüş ile birlikte tarımsal faaliyetlerin olduğu Ankara genelinde zirai don hadiselerinin meydana gelebileceği değerlendirilmektedir. Ankara'da 18 Mart Salı gününü takip eden bir haftalık periyotta öngörülen en düşük hava sıcaklıklarının eksi 4 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir."

Duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı, zirai don ve buzlanma hadiseleriyle ilgili yayınlanacak tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesinin önem arz ettiği vurgulandı.

Uyarılar arka arkaya geldi: İstanbul'da kar ve soğuk hava geri geliyor - 7

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan  son tahminlere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. 

Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Uyarılar arka arkaya geldi: İstanbul'da kar ve soğuk hava geri geliyor - 8

16 MART PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

Uyarılar arka arkaya geldi: İstanbul'da kar ve soğuk hava geri geliyor - 9

17 MART PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Uyarılar arka arkaya geldi: İstanbul'da kar ve soğuk hava geri geliyor - 10

18 MART SALI HAVA NASIL OLACAK?

Uyarılar arka arkaya geldi: İstanbul'da kar ve soğuk hava geri geliyor - 11

19 MART ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

Uyarılar arka arkaya geldi: İstanbul'da kar ve soğuk hava geri geliyor - 12
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