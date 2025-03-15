Uyarılar arka arkaya geldi: İstanbul'da kar ve soğuk hava geri geliyor
Yazdan kalma günler önümüzdeki hafta tersine dönecek. Haftaya sıcaklıklar yurt genelinde 22 derece birden düşecek. İstanbul'un yüksek noktalarında kar yağışı bekleniyor. Soğuk ve yağışlı havanın, Marmara'da 24 Mart Pazartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.
Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 12 ila 15 derece üzerinde seyrediyor.
Başta İstanbul olmak üzere birçok kentte hava sıcaklıkları yaz değerlerine yaklaştı.
Bugün İstanbul'da sıcaklığın 27 dereceye çıkması bekleniyor.