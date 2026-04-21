Uyarılar peş peşe geldi. İstanbul'da kuvvetli yağış için saat verildi
21.04.2026 04:59
NTV - Haber Merkezi
İstanbul'da bahar havası sona eriyor. Valilik saat vererek bugün için kuvvetli yağış uyarı yaptı.
Günlerdir süren bahar havası bugün sona eriyor. Sıcaklıkların da düşeceği İstanbul'a kuvvetli sağanak yağış geliyor.
İstanbul Valiliği'nden bugün akşam saatlerinde başlaması beklenen yağışlı havaya yönelik bir uyarı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirilmesine göre il geneli bugün akşam saatlerinden itibaren yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Yağışların çarşamba günü Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Sistem, yarın sabah saatlerinde İstanbul'u terk edecek.
Sıcaklıkların ise bugün mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına düşeceği cuma günüyse tekrar mevsim normallerine yükseleceği tahmin ediliyor.
Bu akşam ve saatlerinde güneyli yönlerden esmesi beklenen rüzgara yönelik de dikkatli olunmasına yönelik bir uyarıda bulunuldu.
BİR UYARI DA AKOM'DAN
AKOM ise İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havaların etkisi altına gireceği öngörülüyor.
18-20 derecelerle bahar değerlerinde seyreden sıcaklık 5-7 derece birden azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği, beraberinde aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.