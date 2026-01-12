Uyarıların ardından kar İstanbul'a giriş yaptı. Meteoroloji saat verdi, İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?
12.01.2026 05:41
Son Güncelleme: 12.01.2026 08:02
NTV - Haber Merkezi
Ukrayna üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar hissedilir şekilde düştü. Yurdun birçok noktasında kar yağışı etkisini sürdürürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), AKOM ve Valiliğin uyarılarının ardından İstanbul'da da kar yağışı başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün yurdun tamamında yağış var.
Ukrayna üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte İzmir ve çevresi ile Akdeniz sahilleri dışındaki hemen hemen tüm kentlerde bu yağışların kar şeklinde olması bekleniyor.
SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
Hava sıcaklığının, kuzey ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalması İstanbul'da 2-3 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.
Yağışların bu sıcaklık düşüşüyle birlikte İzmir ve Antalya'nın bazı ilçeleri ile yüksek kesimlerinde bile yerini kara bırakması bekleniyor.
41 KENTE SARI KODLU UYARI
MGM; Adana, Adıyaman, Amasya, Bingöl, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kayseri, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yayınladı.
Bu kentlerde yaşayan vatandaşların kuvvetli kar yağışı, fırtına, su baskınları ve çığ tehlikelerine karşı dikkatli olması istendi.
SICAKLIKLAR EKSİ 10'U GÖRECEK
MGM ayrıca gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların 0 ila eksi 10 derecelere kadar düşeceği iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarına karşı da uyardı.
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ
İstanbul’da eğitime bir gün ara verildi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl genelinde 12.01.2026 Pazartesi günü meteorolojik verilere göre beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle;
Resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında “yüz yüze eğitim” faaliyetlerine 12 Ocak 2026 Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Gazi, Malûl Gazi, Engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak “8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel” grubu; sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır." denildi.
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?
MGM'nin verilerine göre megakentte kar yağışının yarın sabah saat 06.00'ya kadar sürmesi bekleniyor.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli -3/1 derece.
- İstanbul 2/3 derece.
- Denizli 5/7 derece.
- İzmir 4/8 derece.
- Adana 7/11 derece.
- Ankara 1/3 derece.
- Samsun 4/6 derece.
- Erzurum -3/1 derece.
- Malatya -5/5 derece.
- Kars -5/1 derece
- Ardahan -10 / 1
- Diyarbakır 1/5 derece.
- Gaziantep 2/5 derece.