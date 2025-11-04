Uydu haritasında bile ismi yok: 35 yıl önce tamamen terk edildi
Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesi sınırlarında yer alan Pırıklı köyü, yoğun göçler sonucu 35 yıl önce tamamen terk edildi. Uydu haritalarında dahi ismi görünmeyen köyün yerinde yalnızca yıkık taş evler ve geçmişin izleri kaldı.
