Uygunsuz koşullarda köpek besleyen veterinere 34 bin lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekiplerinin bir hayvanseverin CİMER'e yaptığı başvuru üzerine düzenlediği baskında, hayvanların derme çatma kafeslerde, uygunsuz koşullarda beslendiği tespit edildi.