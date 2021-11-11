Uygunsuz koşullarda köpek besleyen veterinere 34 bin lira ceza

Haberler - DHA 11.11.2021 - 11:56
Ankara'da, veteriner hekim N.B.O.'nun köpek eğitim merkezine yapılan baskında, uygunsuz koşullarda beslendiği belirlenen 4'ü yavru 17 köpeğe el koyuldu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekiplerinin bir hayvanseverin CİMER'e yaptığı başvuru üzerine düzenlediği baskında, hayvanların derme çatma kafeslerde, uygunsuz koşullarda beslendiği tespit edildi.
El koyulan köpekler, Sincan Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Evi'ne teslim edildi.
Veteriner hekim N.B.O.'ya ise 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında toplam 34 bin TL ceza kesildi.
Köpeklerin tedavilerinin ardından sahiplendirileceği öğrenildi.