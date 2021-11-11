Uygunsuz koşullarda köpek besleyen veterinere 34 bin lira ceza

Ankara’da ihbar üzerine bir köpek eğitim merkezine baskın yapıldı. Uygunsuz koşullarda beslenen 17 köpeğe el konuldu. Merkezin sahibi veterinere ise 34 bin TL ceza uygulandı.

Haberler - DHA 11.11.2021 - 11:56

Uygunsuz koşullarda köpek besleyen veterinere 34 bin lira ceza - 1

'da, veteriner hekim N.B.O.'nun köpek eğitim merkezine yapılan baskında, uygunsuz koşullarda beslendiği belirlenen 4'ü yavru 17 köpeğe el koyuldu.

Uygunsuz koşullarda köpek besleyen veterinere 34 bin lira ceza - 2

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekiplerinin bir hayvanseverin CİMER'e yaptığı başvuru üzerine düzenlediği baskında, hayvanların derme çatma kafeslerde, uygunsuz koşullarda beslendiği tespit edildi.

Uygunsuz koşullarda köpek besleyen veterinere 34 bin lira ceza - 3

El koyulan köpekler, Sincan Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Evi'ne teslim edildi.

Uygunsuz koşullarda köpek besleyen veterinere 34 bin lira ceza - 4

Veteriner hekim N.B.O.'ya ise 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında toplam 34 bin TL ceza kesildi.

Uygunsuz koşullarda köpek besleyen veterinere 34 bin lira ceza - 5

Köpeklerin tedavilerinin ardından sahiplendirileceği öğrenildi.

Uygunsuz koşullarda köpek besleyen veterinere 34 bin lira ceza - 6
Uygunsuz koşullarda köpek besleyen veterinere 34 bin lira ceza - 7

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