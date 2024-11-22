Uygunsuz park nedeniyle kaldırdığı silecek başına iş açtı: Mahkemeden hapis cezası kararı
İzmir’de bir kişi, park yerini uygunsuz bulduğu aracın sileceğini kaldırırken soket kısmına zarar verdi. Araç sahibi, konuyu yargıya taşıdı. Davaya bakan mahkeme, Elif İpek isimli kadını, başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkmak, tahrip etmek veya zarar vermek suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme bu cezayı daha sonra 5 bin lira adli para cezasına çevirdi.
İzmir’de uygunsuz park nedeniyle kaldırdığı silecek bir kişinin hapis cezasına çarptırılmasına neden oldu.