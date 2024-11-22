Uygunsuz park nedeniyle kaldırdığı silecek başına iş açtı: Mahkemeden hapis cezası kararı

“SİLECEĞİMİN SOKEYİNDEKİ DİŞ KIRILDI”

Davanın İzmir 18’inci Asliye Mahkemesi’nde 12 Kasım günü görülen ikinci duruşmasında ifadesine başvurulan Nazlı Aksu, “Sanıkla yanındaki bir erkeğin aracımın önünden geçerken silecekleri sert bir şekilde kaldırdıklarını görüp, yanlarına gittim. Sileceklerimi neden kaldırdıklarını sordum. Aramızda tartışma çıktı. Olay nedeniyle sileceğimin soketindeki diş kırılmıştı. Sonradan bunu 1000 TL'ye yaptırdım.” dedi.

Sanık Elif İpek ise savunmasında kendisine yöneltilen suçlamayı reddetti.

Aksu’nun zararını karşılamayı kabul etmeyen İpek, “Kesinlikle sileceği kırmadım. Nasıl kırıldığını da bilmiyorum. Ben sadece uyarmak için sileceği kaldırdım. Kırmak isteseydim kırardım. Ben sağ sileceği kaldırmıştım. Kendisi ifade ederken, sol sileceğin dişinin kırıldığını söyledi. Bu hususun da dikkate alınmasını talep ediyorum.” ifadelerini kullandı.