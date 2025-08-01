Uyku bölecek sıcaklıklar devam edecek: 22 ila 24 dereceyi bulacak
Son günlerde gündüz saatlerinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bir süre daha devam edeceğine dikkat çeken uzmanlar, gece saatlerinde 20 gündür etkili olan tropikal gece sıcaklıklarının da etkisini sürdüreceği uyarısında bulundu.
Türkiye genelinde etkisini gösteren hava sıcaklıkları Konya'da da mevsim normalleri üzerinde seyrediyor.
Gece sıcaklıklarının 20 derece üzerinde gerçekleştiği geceleri ‘tropikal gece' olarak tanımlandığına dikkat çeken Meteoroloji 8. Bölge Müdür Yardımcısı Çağlar Kaynak, "Türkiye ve bölgemiz bildiğiniz gibi son günlerde sıcak ve kuru bir havanın etkisinde. Bu etkiyi oluşturan aslında muson bölgesi dediğimiz bölgede oluşan ters oluk yapısına bağlı sıcak havanın taşınmasıyla gerçekleşiyor. Bir de gece sıcaklıklarının 20 derecenin üzerinde gerçekleştiği günlere biz tropikal geceler diyoruz. Yaptığımız değerlendirmelere göre temmuz ayında 20 gün boyunca tropikal geceleri gözlemledik. Bunun yanında genel olarak son birkaç gündür de fazlasıyla artan sıcaklıklara bağlı olarak mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkları gözlemliyoruz.