Uyku bölecek sıcaklıklar devam edecek: 22 ila 24 dereceyi bulacak

Tropikal gece dediğimiz kavram, gece sıcaklıklarının 20 derece santigratın üzerinde gerçekleştiği geceleri ifade ediyor. Bir süredir Temmuz ayında 20 günü bu şekilde tropikal gece olarak geçirdik. Önümüzdeki günlerde de Ağustos ayının ilk haftasını değerlendirdiğimizde, gündüz sıcaklıkları için Konya genelinde 30.9 olan mevsim normalinin 2 ile 5 derece üzerinde sıcaklıkları gözlemliyor olacağız. Gece sıcaklıkları ise 22 ila 24 derece arasında gerçekleşecek. Bu da demek oluyor ki, bir süre daha tropikal gece etkisinde biraz daha zor uyuyabildiğimiz, hava şartlarına bağlı olarak rahatsızlık duyabileceğimiz günler bizi bekliyor" dedi.





