Uykudaki annesini, anneannesini ve babasını başından vurdu: 3 ölü

Adana'da Serdar Aydın. uykudaki annesi Mintaha Aydın, babası İlyas Aydın ve anneannesi Ülfet Köse'yi tabancayla başından vurdu. Olayda anne, anneanne ve baba hayatını kaybetti. Serdar Aydın ise tutuklandı.

Uykudaki annesini, anneannesini ve babasını başından vurdu: 3 ölü - 1

Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahalle'sinde meydana geldi. Şizofreni tedavisi gördüğü öne sürülen Serdar Aydın, birlikte yaşadığı anne ve babası ile bazı konular nedeniyle tartışıp, aile içi sorunlar yaşamaya başladı.

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Uykudaki annesini, anneannesini ve babasını başından vurdu: 3 ölü - 2

Serdar Aydın, gece uykuda olan annesi Mintaha Aydın, babası İlyas Aydın ve anneannesi Ülfet Aydın'ın başlarına tabanca ile ateş etti. Daha sonra 112'yi aradı ve ailesinin silahla vurularak yaralı halde oldukları yönünde ihbarda bulundu.

Uykudaki annesini, anneannesini ve babasını başından vurdu: 3 ölü - 3

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde anne ve anneannenin öldüğü belirlendi. Ağır yaralı baba İlyas Aydın ise, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Uykudaki annesini, anneannesini ve babasını başından vurdu: 3 ölü - 4

Akşam saatlerinde ise İlyas Aydın da kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Uykudaki annesini, anneannesini ve babasını başından vurdu: 3 ölü - 5

Evde olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı bulan polis, Serdar Aydın'ı gözaltına aldı. Serdar Aydın'ın ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Serdar Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın annesi ve anneannesinin cenazelerinin ise toprağa verildiği, babasının cenazesinin ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldığı öğrenildi.

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