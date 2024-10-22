Uykudaki annesini, anneannesini ve babasını başından vurdu: 3 ölü

Serdar Aydın, gece uykuda olan annesi Mintaha Aydın, babası İlyas Aydın ve anneannesi Ülfet Aydın'ın başlarına tabanca ile ateş etti. Daha sonra 112'yi aradı ve ailesinin silahla vurularak yaralı halde oldukları yönünde ihbarda bulundu.