Uykudaki annesini, anneannesini ve babasını başından vurdu: 3 ölü
Adana'da Serdar Aydın. uykudaki annesi Mintaha Aydın, babası İlyas Aydın ve anneannesi Ülfet Köse'yi tabancayla başından vurdu. Olayda anne, anneanne ve baba hayatını kaybetti. Serdar Aydın ise tutuklandı.
Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahalle'sinde meydana geldi. Şizofreni tedavisi gördüğü öne sürülen Serdar Aydın, birlikte yaşadığı anne ve babası ile bazı konular nedeniyle tartışıp, aile içi sorunlar yaşamaya başladı.