Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı! Kombinin bacası yerinden çıktı, sekiz kişi ölümden döndü
17.01.2026 09:13
İHA
Elazığ'da faciadan dönüldü. Bir evde kombi bacasının yerinden çıkması sonucu sekiz kişi zehirlendi. Evdekilerden birinin durumu fark edip, diğerlerini uyandırması facianın önüne geçti.
Elazığ'da kombi bacası yerinden çıkan evdeki sekiz kişi zehirlendi.
Olay, merkez Ataşehir Mahallesi Dervişler Sokak'ta meydana geldi.
EV SAKİNLERİNDEN BİRİ UYANDI, FACİADAN DÖNÜLDÜ
Edinilen bilgiye göre, bir binada bulunan dairenin kombi bacası yerinden çıktı. Yanmış gazın içeriye dolmaya başlamasıyla evde bulunan dördü çocuk sekiz kişi zehirlendi.
Olay ev sakinlerinden birinin uyanıp, durumu fark etmesiyle ortaya çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve doğalgaz ekibi sevk edildi.
YÜKSEK MİKTARDA GAZ TESPİT EDİLDİ
Sekiz kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Doğalgaz ekipleri yaptıkları incelemede kombi borusunun yerinden çıktığını fark etti. Daire içerisindeki ölçümlerde yüksek miktarda gaz tespit edildi.