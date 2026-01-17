Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı! Kombinin bacası yerinden çıktı, sekiz kişi ölümden döndü

Edinilen bilgiye göre, bir binada bulunan dairenin kombi bacası yerinden çıktı. Yanmış gazın içeriye dolmaya başlamasıyla evde bulunan dördü çocuk sekiz kişi zehirlendi.

Olay ev sakinlerinden birinin uyanıp, durumu fark etmesiyle ortaya çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve doğalgaz ekibi sevk edildi.