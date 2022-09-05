Uyum haftası başladı: Sevinç ve gözyaşı

Türkiye’de yeni eğitim ve öğretim yılı, ilkokul 1’inci sınıf öğrencilerinin okula uyum sağlamaları için bir hafta erken başladı. Velileri ile birlikte gelen minik öğrencilerin bazıları okula başlamanın heyecanını yaşarken bazıları da annelerinden ayrılmak istemedi.

Haberler - DHA 05.09.2022 - 13:32

Uyum haftası başladı: Sevinç ve gözyaşı - 1

İstanbul Avcılar’da 2022-23 eğitim ve öğretim yılı rehberlik çalışmaları ve okula uyum eğitimleri, okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için başladı.

Uyum haftası başladı: Sevinç ve gözyaşı - 2

Ambarlı İlkokulu bahçesinde saat 10.00’da çocukları ile toplanan veliler tek tek öğrencilerin isimlerinin okunmasını bekledi. Sınıfların belirlenmesi ile binaya alınan çocuklara anne ve babaları da eşlik etti.

Uyum haftası başladı: Sevinç ve gözyaşı - 3

Minik öğrenciler sınıfa alınırken anne ve babalarından dışarı çıkmaları istendi. Bazı çocuklar annelerinden ayrılmak istemeyerek gözyaşı döktü.

Uyum haftası başladı: Sevinç ve gözyaşı - 4

Bakanlığın hazırladığı programa göre, uyum eğitiminin ikinci gününde veliler, çocuklarıyla birlikte gruplar halinde okula gelecek.

Uyum haftası başladı: Sevinç ve gözyaşı - 5

Minikler sınıflar, rehberlik servisi, kütüphane, okulun bahçesi, giriş-çıkış gibi okulun iç ve dış mekanlarını beraber gezerek tanıyacak. Veliler ayrıca, okul yönetimi ile tanışma fırsatı elde edecek.

Uyum haftası başladı: Sevinç ve gözyaşı - 6
Uyum haftası başladı: Sevinç ve gözyaşı - 7
Uyum haftası başladı: Sevinç ve gözyaşı - 8
Uyum haftası başladı: Sevinç ve gözyaşı - 9

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