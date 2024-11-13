Uyuşturucu baronunu kol saati ve dövmeleri ele verdi

Bu sefer ekipler, aracın peşine düştü ve aracın Başakşehir ilçesi Kayaşehir’deki bir AVM’ye girdiğini saptadı.

Ekipler bunun üzerine çalışmalarını Başakşehir ilçesine yoğunlaştırdı. Polis, şüphelinin Kayaşehir Mahallesi’ndeki bir restorandın önünde park edilen aracını fark etti.