Uyuşturucu baronunu kol saati ve dövmeleri ele verdi

Danimarka tarafından hakkında Interpol kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan ve Başakşehir’de yakalanan Mike Gerner Larsen’in kol saati ve dövmelerinden tespit edildiği öğrenildi.

Uyuşturucu baronunu kol saati ve dövmeleri ele verdi - 1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Danimarka tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Mike Gerner Larsen’in İstanbul’da olduğuna dair ihbar aldı.

Ekipler, şüphelinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. 

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Uyuşturucu baronunu kol saati ve dövmeleri ele verdi - 2

Şüphelinin Şişli ve Beyoğlu’nda farklı adreslerde kaldığına dair tespitler yapıldı. Ekipler farklı zamanlarda söz konusu adreslere operasyon düzenlendi ancak şüpheliyi bulamadı.

Uyuşturucu baronunu kol saati ve dövmeleri ele verdi - 3

FOTOĞRAFLARDAKİ AYRINTILAR İNCELENDİ

Polis ekipleri, baskın yaptıkları adreslerin birinde Larsen’e ait fotoğraflar buldu.

Fotoğraflardaki ayrıntıları tek tek inceleyen polis, Larsen’in araçla çekilmiş pozlarını gördü.

Uyuşturucu baronunu kol saati ve dövmeleri ele verdi - 4

Bu sefer ekipler, aracın peşine düştü ve aracın Başakşehir ilçesi Kayaşehir’deki bir AVM’ye girdiğini saptadı.

Ekipler bunun üzerine çalışmalarını Başakşehir ilçesine yoğunlaştırdı. Polis, şüphelinin Kayaşehir Mahallesi’ndeki bir restorandın önünde park edilen aracını fark etti. 

Uyuşturucu baronunu kol saati ve dövmeleri ele verdi - 5

Bunun üzerine ekipler restorana girdi ve burada önceki operasyonlarda ele geçirilen fotoğraflardan yola çıkarak taktığı saat ve dövmelerinden Mike Gerner Larsen’i tespit etti.

Bir süre Larsen’i takip eden narkotik polisi, şüphelinin gittiği adresleri belirledi. 

Uyuşturucu baronunu kol saati ve dövmeleri ele verdi - 6

Çalışmaların devamında şüphelinin Kayabaşı Mahallesi’ndeki adresine operasyon düzenledi.

Uyuşturucu baronunu kol saati ve dövmeleri ele verdi - 7

Operasyonda Larsen yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu baronunu kol saati ve dövmeleri ele verdi - 8

FARKLI İSİMLERLE KİMLİK KARTLARI ELE GEÇİRİLDİ

Adreste yapılan aramalarda bir adet seri numarasız tabanca, fişek basılı halde bu tabancaya ait 2 adet şarjör ve 50 adet mermi, Larsen’in fotoğraflarıyla düzenlenmiş farklı isimlerde İspanya ülkesine ait kimlik kartı, sürücü belgesi ve Ukrayna’ya ait sürücü belgesi ele geçirildi.

Uyuşturucu baronunu kol saati ve dövmeleri ele verdi - 9

Şüphelinin ifadesinde tabancayı 2 bin dolar karşılığında Türkiye’de satın aldığını söylediği öğrenildi.

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