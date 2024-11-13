Uyuşturucu baronunu kol saati ve dövmeleri ele verdi
Danimarka tarafından hakkında Interpol kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan ve Başakşehir’de yakalanan Mike Gerner Larsen’in kol saati ve dövmelerinden tespit edildiği öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Danimarka tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Mike Gerner Larsen’in İstanbul’da olduğuna dair ihbar aldı.
Ekipler, şüphelinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.