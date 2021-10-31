Uyuşturucu ile yakalanan ödüllü narkotik polisi tutuklandı

EŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Güçlükle etkisiz hale getirilen Cumhur Acarca'nın aracında yapılan aramada 48 parça halinde, 24 kilo 600 gram eroin ile 2 tabanca ele geçirildi. Konya Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Cumhur Acarca ile eşi Nurcan Acarca, sorguya alındı. Cumhur Acarca ifadesinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Eşi Nurcan Acarca ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



