Uyuşturucu satıcılarına İHA destekli operasyon: Çatıda kaçmaya çalıştılar
Bursa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. “Şimşek” adı verilen operasyonda uyuşturucu satıcıları evin çatısında polisten kaçmaya çalıştı. Emniyet güçlerinin 60 şüpheliyi gözaltına aldığı operasyonda, 41 kişi tutuklandı.
Bursa’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sabaha karşı Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde bulunan ve daha önceden teknik takibi yapılan adreslere, bin polisin katılımıyla baskın yapıldı.