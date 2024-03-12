imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Uyuşturucu satıcılarına İHA destekli operasyon: Çatıda kaçmaya çalıştılar

Bursa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. “Şimşek” adı verilen operasyonda uyuşturucu satıcıları evin çatısında polisten kaçmaya çalıştı. Emniyet güçlerinin 60 şüpheliyi gözaltına aldığı operasyonda, 41 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu satıcılarına İHA destekli operasyon: Çatıda kaçmaya çalıştılar - 1

Bursa’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sabaha karşı Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde bulunan ve daha önceden teknik takibi yapılan adreslere, bin polisin katılımıyla baskın yapıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Uyuşturucu satıcılarına İHA destekli operasyon: Çatıda kaçmaya çalıştılar - 2

“Şimşek” adı verilen operasyonda 60 kişi gözaltına alınırken bazı şüpheliler evlerin çatısından kaçmaya çalıştı.

Uyuşturucu satıcılarına İHA destekli operasyon: Çatıda kaçmaya çalıştılar - 3

Kaçmaya çalışılan şüpheliler İHA tarafından yerleri tespit edilerek yakalandı.

Uyuşturucu satıcılarına İHA destekli operasyon: Çatıda kaçmaya çalıştılar - 4

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda 5 kilo 981 gram metamfetamin, 2 kilogram sentetik kannabinoid, 23 gram esrar, 3 gram kokain, 3 adet yeşil reçete hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet tüfek, 6 adet tabanca, 547 adet fişek, 4 bin 650 TL nakit para ele geçirildi.

Uyuşturucu satıcılarına İHA destekli operasyon: Çatıda kaçmaya çalıştılar - 5

Emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 60 şüpheliden 41’i tutuklandı.

Uyuşturucu satıcılarına İHA destekli operasyon: Çatıda kaçmaya çalıştılar - 6

2’si ev hapsi alırken 17 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Uyuşturucu satıcılarına İHA destekli operasyon: Çatıda kaçmaya çalıştılar - 7

Şüphelilerin uyuşturucudan elde ettikleri gelirle temin ettikleri ev, araba, yazlık ve banka hesaplarındaki paralar da olmak üzere mal varlıklarına da el konuldu.

Uyuşturucu satıcılarına İHA destekli operasyon: Çatıda kaçmaya çalıştılar - 8

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, tutuklanan torbacıların uyuşturucu temin ettiği 133 içiciye de uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

DAHA FAZLA GÖSTER