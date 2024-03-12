Uyuşturucu satıcılarına İHA destekli operasyon: Çatıda kaçmaya çalıştılar

Bursa’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sabaha karşı Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde bulunan ve daha önceden teknik takibi yapılan adreslere, bin polisin katılımıyla baskın yapıldı.