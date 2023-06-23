Uyuşturucu satıcısına sokak ortasında dayak
Bursa’nın İnegöl ilçesinde 20 kişilik grup, uyuşturucu satıcısı olduğunu iddia ettikleri C. A. ile yanında bulunan arkadaşını sokak ortasında dövdü. C. A. hastaneye kaldırılırken, yanındaki arkadaşı kaçtı. Polis olayla ilgili olarak inceleme başlattı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde mahalleli, uyuşturucu satıcısı olduğu C. A. ve yanında bulunan arkadaşını sokak ortasında dövdü.
Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.