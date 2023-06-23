Uyuşturucu satıcısına sokak ortasında dayak

C.A. ile yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen arkadaşıyla Yeşilçayır Caddesi’nde karşılaştı. Grup, sokak ortasında dövdükleri C.A.'yı yaralı halde olay yerinde bırakırken, arkadaşı ise bölgeden kaçarak uzaklaştı.