Uyuşturucu satıcısına sokak ortasında dayak

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 20 kişilik grup, uyuşturucu satıcısı olduğunu iddia ettikleri C. A. ile yanında bulunan arkadaşını sokak ortasında dövdü. C. A. hastaneye kaldırılırken, yanındaki arkadaşı kaçtı. Polis olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Uyuşturucu satıcısına sokak ortasında dayak - 1

Bursa’nın İnegöl ilçesinde mahalleli, uyuşturucu satıcısı olduğu C. A. ve yanında bulunan arkadaşını sokak ortasında dövdü.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Uyuşturucu satıcısına sokak ortasında dayak - 2

C.A. ile yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen arkadaşıyla Yeşilçayır Caddesi’nde karşılaştı. Grup, sokak ortasında dövdükleri C.A.'yı yaralı halde olay yerinde bırakırken, arkadaşı ise bölgeden kaçarak uzaklaştı.

Uyuşturucu satıcısına sokak ortasında dayak - 3

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Uyuşturucu satıcısına sokak ortasında dayak - 4

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan C.A. İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Uyuşturucu satıcısına sokak ortasında dayak - 5

Tedaviye alınan C.A.’nın sağlık durunun iyi olduğu öğrenildi.

Uyuşturucu satıcısına sokak ortasında dayak - 6

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Uyuşturucu satıcısına sokak ortasında dayak - 7
Uyuşturucu satıcısına sokak ortasında dayak - 8
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