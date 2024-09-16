Uyuşturucu sevkiyatının arkasından büyük imalathane çıktı: Gece kulübü sahibine yeniden gözaltında
İstanbul'da otoyolda durdurulan bir kamyonette çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Operasyonun devamında belirlenen adrese yapılan baskında uyuşturucu imalathanesi tespit edilirken 2017 yılında uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan gece kulübü sahibi M.Ş.D. yeniden gözaltına alındı.
İstanbul Emniyeti Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretini yaptığından şüphelendiği kişilere yönelik yaptığı 4 aylık fiziki ve teknik takip sonucu yüklü miktarda uyuşturucunun şehir dışına sevk edileceğini öğrendi.