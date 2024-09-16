Uyuşturucu sevkiyatının arkasından büyük imalathane çıktı: Gece kulübü sahibine yeniden gözaltında

İstanbul'da otoyolda durdurulan bir kamyonette çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Operasyonun devamında belirlenen adrese yapılan baskında uyuşturucu imalathanesi tespit edilirken 2017 yılında uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan gece kulübü sahibi M.Ş.D. yeniden gözaltına alındı.

Uyuşturucu sevkiyatının arkasından büyük imalathane çıktı: Gece kulübü sahibine yeniden gözaltında - 1

İstanbul Emniyeti Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretini yaptığından şüphelendiği kişilere yönelik yaptığı 4 aylık fiziki ve teknik takip sonucu yüklü miktarda uyuşturucunun şehir dışına sevk edileceğini öğrendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Uyuşturucu sevkiyatının arkasından büyük imalathane çıktı: Gece kulübü sahibine yeniden gözaltında - 2

Polis ekipleri takip ettikleri kamyonete otoyolda operasyon düzenledi.

Uyuşturucu sevkiyatının arkasından büyük imalathane çıktı: Gece kulübü sahibine yeniden gözaltında - 3

Kamyonet şoförü gözaltına alınırken kamyonette bulunan 750 bin adet uyuşturucuya el konuldu.

Uyuşturucu sevkiyatının arkasından büyük imalathane çıktı: Gece kulübü sahibine yeniden gözaltında - 4

Ekipler yaptıkları çalışmada Zeytinburnu'nda bulunan bir adreste uyuşturucu imalati yapıldığını tespit etti.

Uyuşturucu sevkiyatının arkasından büyük imalathane çıktı: Gece kulübü sahibine yeniden gözaltında - 5

Özel harekat destekli yapılan operasyondan uyuşturucu yapımında kullanılan makineler ve yüklü miktarda uyuşturucu hap ele geçirdi.

Uyuşturucu sevkiyatının arkasından büyük imalathane çıktı: Gece kulübü sahibine yeniden gözaltında - 6

7 YIL SONRA TEKRAR GÖZALTINDA

Polis kamerasına saniye saniye kaydedilen operasyonda, gece kulübü sahibi olduğu öğrenilen suç örgütü lideri M.Ş.D.'nin de aralarında bulunduğu 19 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu sevkiyatının arkasından büyük imalathane çıktı: Gece kulübü sahibine yeniden gözaltında - 7

M.Ş.D.'nin 2017 yılında da yine uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındığı öğrenildi.

Uyuşturucu sevkiyatının arkasından büyük imalathane çıktı: Gece kulübü sahibine yeniden gözaltında - 8

İmalathanede uyuşturucu hap üretimi için kullanılan makinelerin yurt dışından parça parça getirilerek Türkiye'de monte edildiği öğrenildi.

Uyuşturucu sevkiyatının arkasından büyük imalathane çıktı: Gece kulübü sahibine yeniden gözaltında - 9

Operasyonda, 14 adet hap basma ve paketleme makinesi, 3 milyon 815 bin adet sentetik ecza, 12 milyon 200 bin adet basıma hazır hap kapsülü, bir adet ruhsatsız tabanca, 25 adet fişek, bir adet kuru sıkı tabanca tabancaya ait 33 adet fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu sevkiyatının arkasından büyük imalathane çıktı: Gece kulübü sahibine yeniden gözaltında - 10
Uyuşturucu sevkiyatının arkasından büyük imalathane çıktı: Gece kulübü sahibine yeniden gözaltında - 11
Uyuşturucu sevkiyatının arkasından büyük imalathane çıktı: Gece kulübü sahibine yeniden gözaltında - 12
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