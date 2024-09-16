Uyuşturucu sevkiyatının arkasından büyük imalathane çıktı: Gece kulübü sahibine yeniden gözaltında

Operasyonda, 14 adet hap basma ve paketleme makinesi, 3 milyon 815 bin adet sentetik ecza, 12 milyon 200 bin adet basıma hazır hap kapsülü, bir adet ruhsatsız tabanca, 25 adet fişek, bir adet kuru sıkı tabanca tabancaya ait 33 adet fişek ele geçirildi.