Uyuşturucu soruşturması. Fenomen Enes Batur gözaltına alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Batur'a, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti”, “kullanılmasını kolaylaştırma” ve “kullanmak amacıyla satın alma, bulundurma veya kullanma” suçlamaları yöneltiliyor.

31 Ocak’ta gerçekleştirilen operasyonlarda bazı dijital içerik üreticileri de gözaltına alınmış, ifadelerinin ardından adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmışlardı. Bazı isimler hakkında da yakalama kararı çıkartılmıştı. Bu isimlerden olan Batur, haberlerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Yanıltıcı ve doğrulanmamış bilgilere itibar edilmemesini rica ediyorum." demişti.