Uyuşturucu soruşturması: Fikret Orman, Hakan Sabancı dahil 14 ünlü isim adliyede

Fikret Orman, Güzide Duran, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Didem Soydan, Onur Talay ve Mustafa Tari hakkında gözaltına alınmıştı.

Yurtdışında olduğu öğrenilen oyuncu Hande Erçel ile Kaan Mellart hakkında ise yakalama kararı çıkartılmıştı.

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu Hande Erçel, eğitim için yaklaşık bir yıldır yurtdışında olduğunu belirterek “Konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim.” demişti.

Erçel, paylaşımınında “Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum.” mesajını da vermişti.