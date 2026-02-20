Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler ifadelerinde ne anlattı?
20.02.2026 13:01
NTV - Haber Merkezi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılan ünlü isimlerin savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı. Bazı isimler madde kullandıklarını kabul ederken bazıları ise suçlamaları reddetti. Uyuşturucu maddenin nasıl temin edildiği sorusuna verilen bir yanıt ise dikkat çekti.
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan şarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu İsmail Hacıoğlu, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, modacı Kemal Doğulu ve boksör Adem Kılıççı savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.
NEREDEN ALDIĞINI SÖYLEDİ
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, savcılıktaki ifadesinde uyuşturucuyu ilk kez yurt dışında olduğu bir dönemde kullandığını anlattı.
Hacıoğlu, sonrasında da uyuşturucu maddeyi zaman zaman kullanmaya devam ettiğini söyledi.
Maddeyi sanal medya sitesinde bulunan uyuşturucu satış gruplarından temin ettiği numaralardan sipariş ettiğini ifade eden Hacıoğlu, "Bu kişileri yüz yüze hiçbir zaman görmedim. Genellikle ikamet adresimde bulunan posta kutusuna maddeyi bırakırlar ve benim daha önceden buraya bıraktığım nakit paraları alırlar." dedi.
"İŞİM OLMAZ"
Şarkıcı Murat Dalkılıç uyuşturucu madde kullandığına yönelik iddiaları reddetti.
Dalkılıç, "Uyuşturucu madde ile ilişkim olamaz, yurt dışında da kullanmadım. Sezer Çakır ve Sergen Yalçın yakın arkadaşlarımdır. Benim bu kişilerle uyuşturucu madde kullanmam söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.
UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIĞINI KABUL ETTİ
Evinde uyuşturucu madde bulunan Duman grubunun solisti Kaan Tangöze uyuşturucu kullandığını kabul etti.
Tangöze, "Yurt içinde veya yurt dışında yapmış olduğum bir konserde uyuşturucu madde almadım. Türkiye'de uyuşturucu içilen herhangi bir toplantıya veya partiye katılmadım. Yine iş ekibimle herhangi bir şekilde uyuşturucu madde kullanan da yoktur. Cep telefonumu rızam doğrultusunda incelenmesi için verdim." dedi.