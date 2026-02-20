Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler ifadelerinde ne anlattı?

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, savcılıktaki ifadesinde uyuşturucuyu ilk kez yurt dışında olduğu bir dönemde kullandığını anlattı.

Hacıoğlu, sonrasında da uyuşturucu maddeyi zaman zaman kullanmaya devam ettiğini söyledi.

Maddeyi sanal medya sitesinde bulunan uyuşturucu satış gruplarından temin ettiği numaralardan sipariş ettiğini ifade eden Hacıoğlu, "Bu kişileri yüz yüze hiçbir zaman görmedim. Genellikle ikamet adresimde bulunan posta kutusuna maddeyi bırakırlar ve benim daha önceden buraya bıraktığım nakit paraları alırlar." dedi.