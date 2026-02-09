Uyuşturucu tacirlerinin elinden kurtarıldı. "Portakal" emin ellerde

Kendilerine getirilen maymun yavrusunu da klinikte kontrol altında tuttuklarını belirten Demir, "Gelişimini takip ediyor, özenle bakıyoruz. Karantina alanında tutuyoruz. Detaylı fiziki muayenesi ve parazit kontrolü yapıldı, kan testleri sürüyor. Narenciye ürünlerini sevdiği için adını 'Portakal' koyduk. Gelen ziyaretçilerimiz, yaklaşık 10 gün sonra 'Portakal'ı kendi yaşam alanında ziyaret edebilir." dedi.