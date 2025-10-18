Uyuşturucu testi sonuçları belli olan ünlülerden açıklama

8 İSMİN TESTLERİ POZİTİF

Testi pozitif çıkan isimlerin Dilan Polat, Deren Talu, Derin Talu, Birce Akalay, B.B.T., K.A., M.A. ve K.Y. olduğu öğrenildi. Analiz sonuçlarına göre bu kişilerin numunelerinde uyuşturucuya rastlandı.



İrem Derici, Engin Polat, F.A. ve Z.S.S. isimli 4 kişinin kanında ise yeşil reçeteli ilaçlarda bulunan etken maddeler tespit edildi.



Bu ilaçların, yeşil reçeteyle satılan ve etken maddesi uyuşturucu özelliği taşıyan ilaçlar olduğu belirtildi.



7 KİŞİNİN TESTİ NEGATİF ÇIKTI



Analizlerde D. Ç., E. B., M. Y., Z. M. A., C. M. O., H. A. ve Ö. Ö. Y. adlı 7 kişinin saç ve kan örneklerinde herhangi bir maddeye rastlanmadı.



Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporlar, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.



