Uyuşturucu testi sonuçları belli olan ünlülerden açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Adli Tıp Kurumu analizleri tamamlandı. Soruşturma kapsamında numuneleri incelenen 19 kişiden 8’inin testinin pozitif, 4’ünün ise yeşil reçeteli ilaç etken maddesi taşıdığı belirlendi. 7 kişinin ise sonuçları negatif çıktı.

8 İSMİN TESTLERİ POZİTİF

Testi pozitif çıkan isimlerin Dilan Polat, Deren Talu, Derin Talu, Birce Akalay, B.B.T., K.A., M.A. ve K.Y. olduğu öğrenildi.  Analiz sonuçlarına göre bu kişilerin numunelerinde uyuşturucuya rastlandı.

İrem Derici, Engin Polat, F.A. ve Z.S.S. isimli 4 kişinin kanında ise yeşil reçeteli ilaçlarda bulunan etken maddeler tespit edildi.

Bu ilaçların, yeşil reçeteyle satılan ve etken maddesi uyuşturucu özelliği taşıyan ilaçlar olduğu belirtildi.

7 KİŞİNİN TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Analizlerde D. Ç., E. B., M. Y., Z. M. A., C. M. O., H. A. ve Ö. Ö. Y. adlı 7 kişinin saç ve kan örneklerinde herhangi bir maddeye rastlanmadı.

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporlar, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

ÜNLÜLERDEN AÇIKLAMALAR

Test sonucu pozitif çıkan isimlerden Deren Talu, “Çıktığı iddia edilen sonuçlar karşısında şok içerisindeyim. Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım, denemedim. Kanımda çıkan sertralin kullandığım antidepresandan.” dedi.

Kardeşi Derin Talu da aynı mesajı paylaştı.

Dilan Polat, uyuşturucu kullanmadığını belirterek, testlerinde çıkabilecek tek sonucun yeşil reçeteli ilaçlardan kaynaklanabileceğini söyledi.

Engin Polat ise raporun gerçeği yansıtmadığını savunarak, “raporun iptaliyle ilgili dava açacağını” açıkladı.

Oyuncu Birce Akalay ise, testlerde görünen maddelerin düzenli kullandığı antidepresanlar ve ağrı kesicilerle ilgili olduğunu iddia ederken, listedeki yasaklı maddeyi hiç kullanmadığını ifade etti.

İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Mahalle mahalle gezmeye başlıyorum. Bugüne kadar asla yalan söylemedim, söylemem de” ifadelerini kullandı.

Derici, operasyonun ardından düzenlediği basın toplantısında "Gerekirse mahalle mahalle dolaşıp o tertemiz sonuçları sizinle paylaşacağım. Ben bu kariyer için çok emek harcadım." demişti.

Şarkıcı Ziynet Sali, “Şimdi benim annemin, babamın, ailemin üzüntüsünü kim telafi edecek” diyerek sitem etti.

OPERASYONDA NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma yürütülen ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik 8 Ekim’de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda 19 ünlü isim, ifadelerinin alınması ve kan örneklerinin toplanması için İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Savcılık kaynakları, haklarında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığını ve işlemlerinin ardından serbest bırakılacaklarını açıklamıştı.

Sağlık kontrolünden geçirilen, numuneleri alınan ünlü isimler işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı'ndan ayrılmıştı.

UYUŞTURUCU KULLANMANIN CEZASI NEDİR?

Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesine göre, kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden ya da bulunduran kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu suçun kamuya açık alanlarda veya okul, hastane, ibadethane ya da spor tesislerinin 200 metre yakınında işlenmesi halinde ceza 1,5 kat artırılır.

Cumhuriyet savcısı, kamu davası açılmasını erteleyebilir ve şüpheliyi denetimli serbestlik programına yönlendirebilir.

UYUŞTURUCU TESTİ NASIL YAPILIR?

Uyuşturucu testi, kişinin vücudunda madde kullanımına dair izleri tespit etmek amacıyla yapılır. En sık kullanılan yöntemler idrar, kan, tükürük ve saç testidir.

İdrar testi: En yaygın yöntemdir, laboratuvarda kimyasal analiz yapılır.

Kan testi: Aktif maddeyi ölçer, genellikle hastanelerde uygulanır.

Tükürük testi: Polis kontrolleri ve iş yerlerinde pratikliği nedeniyle tercih edilir.

Saç testi: Uzun dönemli madde kullanımını ortaya çıkarır; 3 ila 6 aya kadar iz tespit edilebilir.

TEST SONUCU NE ZAMAN BELLİ OLUR?

İdrar testi: Genellikle 2 gün ile 3 hafta arasındaki kullanım geçmişini gösterir.

Kan testi: Ortalama 1-3 gün içinde sonuçlanır.

Tükürük ve idrar hızlı testleri: 5-15 dakika içinde sonuç verir, genellikle polis birimlerinde uygulanır.

Saç testi: 4 ila 6 ay arası dönemi gösterir, analiz süresi ortalama 1 hafta sürer.

