Uyuşturucu ticaretine siber önlem. Yapay zeka "AVCI" ile Telegram'da uyuşturucu satanlar belirleniyor
23.02.2026 13:00
Son Güncelleme: 23.02.2026 13:42
NTV - Haber Merkezi
Son dönemde yapılan operasyonlarla, uyuşturucu ticaretinin dijital dünyaya taşındığı ifadelerle ortaya çıkmıştı. Siber devriye yapan polisler, zehir tacirlerini ve uyuşturucu kullananları dijital ortamda belirliyor. Yapay zeka destekli "AVCI" adlı projeyle de İstanbul'da 325 uyuşturucu satıcısı yakalandı.
YAPAY ZEKAYLA UYUŞTURUCU MÜCADELESİ
Son dönemde yapılan uyuşturucu operasyonları, uyuşturucu ticaretinin artık sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarıyla dijital dünyaya taşındığını ortaya koydu.
Kimi açık açık torbacı aradığını itiraf ediyor. Kimi de sattığı uyuşturucu maddeleri sergiliyor.
İstanbul Emniyeti Narkotik birimleri de zehir tacirleriyle mücadeleyi hem sokaklarda, hem de dijital dünyada siber devriyelere çıkarak sürdürüyor.
"AVCI" İLE 325 ZEHİR TACİRİ YAKALANDI
Yapay zeka destekli "AVCI" adlı projeyle İstanbul'da 325 uyuşturucu satıcısı yakalanıp tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız "Organize suç örgütleri yeni teknolojilerin gelişmesiyle birlikte artık dijital ortamlarda hücresel ve esnek bir yapılarla dijital platformların arkasında yani suçun bir nevi parçalanması taşeronlaşması ve anonimleşmesi dediğimiz bir yapıya yöneldiler. Biz hem güncel mevzuat değişiklikleriyle hem de yeni teknolojik gelişmelerle suçla mücadelede kararlılıkla mücadele ediyoruz." diye konuştu.
Siber Güvenlik Uzmanı Emre Çelikkol da "Bu yapay zeka ajanlarına belirli anahtar kelimeler ve belirli hedefler doğrultusunda neler yapılabileceği anlatılmakta, öğretilmekte ve bu sayede de çeşitli WhatsApp, Telegram, Facebook gibi illegal grupların oluşturulduğu noktalara hedefli olarak erişmekte ve bu erişim sonrasında da o belirlenen anahtar kelimelerin var olup olmadığını araştırmakta. Hangi profil tarafından yapıldığı, illegal satışların gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırmakta ve gerekli emniyet birimlerine de gerekli raporları iletmektedir." dedi.
Emniyet güçleri, dijital dünyadaki uyuşturucu ve suç tehlikesine karşı en öenmli görevin yine anne babalarda olduğunu belirtiyor.
Çocukların üye olduğu sosyal medya ve mesaj gruplarının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor.