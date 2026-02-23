Uyuşturucu ticaretine siber önlem. Yapay zeka "AVCI" ile Telegram'da uyuşturucu satanlar belirleniyor

Siber Güvenlik Uzmanı Emre Çelikkol da "Bu yapay zeka ajanlarına belirli anahtar kelimeler ve belirli hedefler doğrultusunda neler yapılabileceği anlatılmakta, öğretilmekte ve bu sayede de çeşitli WhatsApp, Telegram, Facebook gibi illegal grupların oluşturulduğu noktalara hedefli olarak erişmekte ve bu erişim sonrasında da o belirlenen anahtar kelimelerin var olup olmadığını araştırmakta. Hangi profil tarafından yapıldığı, illegal satışların gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırmakta ve gerekli emniyet birimlerine de gerekli raporları iletmektedir." dedi.