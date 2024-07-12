Uyutmuyor, bunaltıyor! İstanbul'da nem yüzde 99'larda

Türkiye'nin bir kısmı sıcak ve nemle boğuşurken bir kısmı da sellerle mücadele ediyor. İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili olmasına rağmen sıcaklık ve nem düşmedi. Nem oranının yüzde 99'ları bulduğu İstanbul'da aşırı nemli havanın 1 hafta daha etkisini sürdürmesi bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Uyutmuyor, bunaltıyor! İstanbul'da nem yüzde 99'larda - 1

İstanbul'da her geçen gün artan sıcaklıklar vatandaşları olumsuz etkiledi. Sıcaklığa nem de eklenince hissedilen sıcaklık 6-7 derece arttı.

İstanbul'da bazı bölgelerde kısa süreli yağışlar bekleniyor. Aşırı nemli hava bir hafta daha sürecek. Bağıl nem akşamları yüzde 99'lara kadar çıkıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Uyutmuyor, bunaltıyor! İstanbul'da nem yüzde 99'larda - 2

Ankara'da iki gün daha gök gürültülü sağanaklar var, Bursa'da şiddetli yağış bazı ilçelerde su baskınlarına neden olabilir. İstanbul ve Ankara 31, Bursa 33 derece. İzmir'de iç kesimlerde kısa süreli sağanak var, hava çok nemli ve bunaltıcı sıcaklık 36 derece. Antalya'da da iki gün bağıl nem çok yüksek, hissedilen sıcaklık 40 derece.

Uyutmuyor, bunaltıyor! İstanbul'da nem yüzde 99'larda - 3

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara'da cuma yağışlar Balıkesir-Bilecik kesiminde gök görültülü şiddetli olacak. Rüzgarlar orta hızda eserken nemli hava bir hafta daha devam ediyor. Edirne 38, Çanakkale ve Balıkesir 33, Kocaeli 32 derece.

Uyutmuyor, bunaltıyor! İstanbul'da nem yüzde 99'larda - 4

İç Anadolu'da kısım kısım etkili olan gök gürültülü yaz sağanakları Eskişehir'de kuvvetli, Çankırı ve Sivas'ta yerel bekleniyor. Bölgede sıcaklıklar temmuz ortalamasının 2-4 derece üzerinde. Eskişehir ve Sivas 33, Konya 32 derece.

Uyutmuyor, bunaltıyor! İstanbul'da nem yüzde 99'larda - 5

Ege'de rüzgarlar sert, kıyılarda nem artıyor. Manisa, Kütahya tarafında sağanaklar şiddetli. Yağış cumartesi de bazı noktalarda devam erecek. Manisa 38, Denizli 39, Muğla ve Afyon 34, Bodrum 36 derece.

Uyutmuyor, bunaltıyor! İstanbul'da nem yüzde 99'larda - 6

Akdeniz'de yine çok bunaltıcı bir gün. Çoğu şehirde bağıl nem yüzde 70'lerde olduğundan hissedilen sıcaklıklar termometre değerlerinden 7-8 derece daha fazla. Adana ve ısparta 35, Hatay ve Mersin 33 derece. Cumartesi Mersin-Kahramanmaraş boyunca yağmur geçişleri var.

Uyutmuyor, bunaltıyor! İstanbul'da nem yüzde 99'larda - 7

Karadeniz genelinde beklenen yağışlar en fazla bölgenin batısında Bolu-Kastamonu boyunca etkili olacak. Bolu 31, Samsun 30, Zonguldak ve Trabzon 29 derece. Cumartesi de koşullar fazla değişmiyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da aşırı sıcak olmaya başlıyor. Cumartesi Şanlıurfa 44 dereceye çıkacak. Sıcak çarpması riski en üst seviyede, yağış sadace Kars çevresinde var. Erzurum 30, Malatya 37, Gaziantep 38, Diyarbakır 41, Şanlıurfa 42 derece.

Uyutmuyor, bunaltıyor! İstanbul'da nem yüzde 99'larda - 8

12 TEMMUZ CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Uyutmuyor, bunaltıyor! İstanbul'da nem yüzde 99'larda - 9

13 TEMMUZ CUMARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Uyutmuyor, bunaltıyor! İstanbul'da nem yüzde 99'larda - 10

14 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Uyutmuyor, bunaltıyor! İstanbul'da nem yüzde 99'larda - 11

15 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Uyutmuyor, bunaltıyor! İstanbul'da nem yüzde 99'larda - 12

16 TEMMUZ SALI GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

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