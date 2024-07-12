Uyutmuyor, bunaltıyor! İstanbul'da nem yüzde 99'larda
Türkiye'nin bir kısmı sıcak ve nemle boğuşurken bir kısmı da sellerle mücadele ediyor. İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili olmasına rağmen sıcaklık ve nem düşmedi. Nem oranının yüzde 99'ları bulduğu İstanbul'da aşırı nemli havanın 1 hafta daha etkisini sürdürmesi bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
İstanbul'da her geçen gün artan sıcaklıklar vatandaşları olumsuz etkiledi. Sıcaklığa nem de eklenince hissedilen sıcaklık 6-7 derece arttı.
İstanbul'da bazı bölgelerde kısa süreli yağışlar bekleniyor. Aşırı nemli hava bir hafta daha sürecek. Bağıl nem akşamları yüzde 99'lara kadar çıkıyor.