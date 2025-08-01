Uzaklaştırma kararı aldırdı: Yine de işe yaramadı... Sinem'in katili balkondan tırmanmış

Şüpheli kaçarken bu sırada olay yerine gelen çarşı ve mahalle bekçilerine de ateş etti. Mermilerden biri, bir bekçinin kasığına isabet etti.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahlı şüpheli motosikletle kaçtı. Sinem Somun ile yaralı bekçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sinem Somun doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ameliyata alınan bekçinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.