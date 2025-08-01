Uzaklaştırma kararı aldırdı: Yine de işe yaramadı... Sinem'in katili balkondan tırmanmış

Trabzon'da uzaklaştırma kararı olan boşanma aşamasındaki eşi Sinem Somun’u katleden ve kaçan Ali Eren Somun aranıyor. Somun'un birinci kattaki daireye arka balkondan tırmanarak girdiği ortaya çıktı.

Uzaklaştırma kararı aldırdı: Yine de işe yaramadı... Sinem'in katili balkondan tırmanmış - 1

Trabzon'da bir kadın daha boşanma aşamasındaki eşi tarafından tarafından canice katledildi.

Beşikdüzü ilçesi Adacık Mahallesi'nde hakkında uzaklaştırma kararı olan Ali Eren Somun ile evine gittiği boşanma aşamasındaki eşi Sinem Somun arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine gelen sesleri duyan komşular, dışarıdaki bekçilere haber verdi. Evde arbede sırasında Ali Eren Somun, tabancayla eşine ateş etti ve bacağından ve sırtından yaralandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Uzaklaştırma kararı aldırdı: Yine de işe yaramadı... Sinem'in katili balkondan tırmanmış - 2

Şüpheli kaçarken bu sırada olay yerine gelen çarşı ve mahalle bekçilerine de ateş etti. Mermilerden biri, bir bekçinin kasığına isabet etti.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahlı şüpheli motosikletle kaçtı. Sinem Somun ile yaralı bekçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sinem Somun doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ameliyata alınan bekçinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Uzaklaştırma kararı aldırdı: Yine de işe yaramadı... Sinem'in katili balkondan tırmanmış - 3

BALKONA TIRMANMIŞ

Bu arada Ali Eren Somun’un, eşi Sinem Somun’un yaşadığı birinci katındaki daireye arka balkondan tırmanarak girdiği ortaya çıktı.

Uzaklaştırma kararı aldırdı: Yine de işe yaramadı... Sinem'in katili balkondan tırmanmış - 4

"İNTİKAM ACELEYE GELMEZ"

Öte yandan Ali Eren Somun’un 6 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı ve Sedat Peker'in görselinin de yer aldığı paylaşımında, "Kulağınıza küpe olsun. Ali Eren Somun asla yarım bırakmaz. Ona yapılan hiçbir haksızlık unutulmaz, affedilmez. Sessiz kaldığını sananlar bilsin ki o sadece zamanı bekler. Çünkü Ali Eren için intikam aceleye gelmez. Hak yerini bulana kadar içi soğumaz. SS alın." ifadelerini kullandığı görüldü.

Uzaklaştırma kararı aldırdı: Yine de işe yaramadı... Sinem'in katili balkondan tırmanmış - 5

Sinem Somun’un ise sosyal medya hesabından, "Çok basit ya. Hayvanları öldürmeyeceksin, ormanları yakmayacaksın, kadınlara ve çocuklara zarar vermeyeceksin. Kalp kırmayacaksın. Efendi gibi yaşayıp, ölüp gideceksin. Bu kadar basit. İnsan olmak bu kadar basit." diye paylaşım yaptığı görüldü.

Uzaklaştırma kararı aldırdı: Yine de işe yaramadı... Sinem'in katili balkondan tırmanmış - 6

"2-3 EL SİLAH SESİ DUYDUM"

Silah seslerini duyanlardan Hasan Yılmaz, "Aralarında tartışma çıktı. Kadın boşanmak istediğini söylemiş. Adam da 'Benden boşanamazsın' demiş. Silahla vurmuş. 2-3 el silah sesi duydum ama içerideydim görmedim. Adam da kaçıp gitmiş. Ambulansı aradık. Kaçarken görmedim ama motorla gitmiş." dedi.

Polis ekipleri, şüpheli Ali Eren Somun’u yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Uzaklaştırma kararı aldırdı: Yine de işe yaramadı... Sinem'in katili balkondan tırmanmış - 7

10 GÜN SONRA KAPTAN OLACAKMIŞ

Mersin Üniversitesi Gemi Taşımacılığı bölümünden mezun olan Sinem Somun'un 10 gün sonra kaptanlığa başlayacağı öğrenildi.

Uzaklaştırma kararı aldırdı: Yine de işe yaramadı... Sinem'in katili balkondan tırmanmış - 8

SİNEM'İN DEDESİ: PSİKOPAT BİR ADAM BU

Sinem'in dedesi Ali Hayri Topaloğlu, "Boşanma aşamasına gelmişlerdi. Avukat tuttu ki ayrılacaklardı. Sinem kaptanlık sınavlarına girdi. Geldi, 'dede ben kaptanlığı aldım, boşanıp gideceğim. İtiraz etmezlerse hemen biter, ederlerse uzayacak' dedi. Psikopat bir adam bu. Başta birbirlerini çok seviyorlardı. Bir evin, bir oğlu idi. 'Bir evin, bir oğluna kız vermem' dedim. Yasaklı olmasına rağmen eve girdi, resmen 'ben kanun tanımam' dedi." diye konuştu.

Uzaklaştırma kararı aldırdı: Yine de işe yaramadı... Sinem'in katili balkondan tırmanmış - 9

SİNEM'İ VE AİLESİNİ TEHDİT ETMİŞ

Sinem'in akrabası Cengiz Topaloğlu da "Şiddetli geçimsizlik nedeniyle mahkemeye boşanmak için başvurdular. Ali Eren'e evden uzaklaştırma cezası veriyor. Sinem'e de koruma veriyorlar. Sinem'i takip ediyor. Sinem tanımasın diye motorunu plakasını da sökmüş. Bir kere de Sinem'in alnına silah dayayıp, aileyi de tehdit etmişti." dedi.

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