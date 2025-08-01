Uzaklaştırma kararı aldırdı: Yine de işe yaramadı... Sinem'in katili balkondan tırmanmış
Trabzon'da uzaklaştırma kararı olan boşanma aşamasındaki eşi Sinem Somun’u katleden ve kaçan Ali Eren Somun aranıyor. Somun'un birinci kattaki daireye arka balkondan tırmanarak girdiği ortaya çıktı.
Trabzon'da bir kadın daha boşanma aşamasındaki eşi tarafından tarafından canice katledildi.
Beşikdüzü ilçesi Adacık Mahallesi'nde hakkında uzaklaştırma kararı olan Ali Eren Somun ile evine gittiği boşanma aşamasındaki eşi Sinem Somun arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine gelen sesleri duyan komşular, dışarıdaki bekçilere haber verdi. Evde arbede sırasında Ali Eren Somun, tabancayla eşine ateş etti ve bacağından ve sırtından yaralandı.