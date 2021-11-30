Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde lodos uyarısı olmasına rağmen denize giren Mustafa Zeren boğulma tehlikesi geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, Zeren'i uzaktan kumandalı insansız cankurtaran simidiyle kurtardı. Antalya’daki şiddetli lodos uyarısına rağmen denize giren Mustafa Zeren (35) ayağına kramp girmesi sonucu boğulma tehlikesi geçirdi.\nOlay, saat 14.00 sıralarında Konyaaltı Sahili varyantlar bölgesinde yaşandı. Denizdeki şamandıralara tutunarak yardım isteyen Zeren’i fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine sahil güvenlik, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kıyıdan 30 metre uzaklıkta bulunan adamın kurtarılması için uzaktan kumandalı insansız cankurtaran simidi yolladı. Bir yandan da dalgıçlar Zeren’in yanına yüzerek gidip, yardımcı oldu. Boğulma tehlikesi yaşayan Zeren, kıyıya getirilerek sağlık ekiplerince müdahale edildi. Olayı anlatan Mustafa Zeren, “Kıyıda yüzmek için girmiştim. Kramp grince çıkamadık. Sağ olsun arkadaşlar gelip kurtardılar” dedi.\nZeren, gazetecilerin ‘fırtınada denize girmek tehlikeli değil mi’ sorusuna da, ‘Tehlikeliymiş, girmemek lazım” cevabını verdi.