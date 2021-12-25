Üzeri eğrelti otuyla kaplanan Kızılırmak Deltası kızıla büründü

Yalçın, insan kökenli yoğun yerleşim ve kullanım şartlarının meydana getirdiği çevresel sorunlar sonucu dünyanın hızlı şekilde kirlendiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Böyle bir ortamda insan yaşamını sürdürebilmek ve gelecek nesillerin hayatını devam ettirebilmesi için alternatif stratejilerin araştırması ve geliştirilmesi gerekir. Doğal hayatın ve ekolojik dengenin korunması için pestisit ve kimyasal gübre yerine alternatif olabilecek organik tarım sistemlerinin geliştirilmesi önem taşıyor. Kızıl eğrelti otu bitkisi çok işlevli olup, tarımda biyogübre olarak, hayvan yeminde, insan beslenmesinde, biyogaz üretiminde, gıda ve ilaç endüstrisinde, yabani ot, sivrisinek kontrolünde, atık su giderimi ile ağır metal uzaklaştırması gibi çeşitli alanlarda kullanılması büyük önem taşımaktadır"