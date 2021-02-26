Üzerine düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu

Erzincan'da Profesör Doktor Mehmet Kavukçu kadına yönelik şiddete tepki için sanatsal çalışma yaparken buz kütlesi koptu. Profesör, buz kütlesinin altında kalmaktan son anda kaçarak kurtuldu.

DHA 26.02.2021 - 17:46

Üzerine düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu - 1
Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Mehmet Kavukçu, Barış Manço Parkı'na 13 metrelik metal piramit kule yerleştirdi.
Üzerine düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu - 2
Üzerine su dökerek donmasını sağladı.
Üzerine düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu - 3
Kavukçu, Kadına şiddete tepki için kulenin üzerine yazılar yazıyordu.
Üzerine düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu - 4
Bu sırada kuleden kopan buz kütlesi yere düştü.
Üzerine düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu - 5

Son anda kaçmayı başaran Mehmet Kavukçu, yara almadan kurtuldu.

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