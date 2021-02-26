Üzerine düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu

Erzincan'da Profesör Doktor Mehmet Kavukçu kadına yönelik şiddete tepki için sanatsal çalışma yaparken buz kütlesi koptu. Profesör, buz kütlesinin altında kalmaktan son anda kaçarak kurtuldu. Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Mehmet Kavukçu, Barış Manço Parkı'na 13 metrelik metal piramit kule yerleştirdi. Üzerine su dökerek donmasını sağladı. Kavukçu, Kadına şiddete tepki için kulenin üzerine yazılar yazıyordu. Bu sırada kuleden kopan buz kütlesi yere düştü. Son anda kaçmayı başaran Mehmet Kavukçu, yara almadan kurtuldu.\n\nİZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ