Üzerine savaş uçağının yakıt tankı düşen otomobil için hasar tespitine itiraz: “300 bin lira civarında kaybım var”
Ankara’da Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait F-4 savaş uçağının yardımcı yakıt tankının üzerine düştüğü otomobil için 441 bin lira hasar tespiti yapıldı. Aracın sahibi, otomobilinin piyasa değerinin kaza yaşandığında 1 milyon lira olduğunu belirterek, duruma itiraz etti. Araç sahibi Mehmet Burkay Ünlügiyen, “Otoparkta aracımın üzerine yakıt tankı düşmesi benim suçum mu yoksa düşürenin suçu mu?” dedi.
Ankara’da üzerine savaş uçağının yakıt tankı düşen araç için yapılan hasar tespiti, otomobil sahibinin tepkisini çekti.
Çankaya’daki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü’nün otoparkına geçen yıl 4 Eylül’de Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait F-4 savaş uçağının yardımcı yakıt tankı düştü.
Otoparktaki 3 otomobil, kullanılamaz hale geldi.Araçlardaki hasarın Milli Savunma Bakanlığı’nca karşılanacağı belirtilirken, Sulh Hukuk Mahkemesi’nce belirlenen bilirkişi tarafından hasar tespiti yapıldı.