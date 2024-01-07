Üzerine savaş uçağının yakıt tankı düşen otomobil için hasar tespitine itiraz: “300 bin lira civarında kaybım var”

“300 BİN LİRA CİVARINDA BİR KAYBIM OLUYOR”

Mehmet Burkay Ünlügiyen, süreçten dolayı 4 aydır mağdur olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Bilirkişi bana aracımın hurdasını bırakıyor; ama aracımın hurdası o zamanın parasıyla piyasada 100-120 bin liraydı. Ancak bu meblağ hiçbir şekilde benim aracımın değerine karşılık gelmiyor. Kazanın olduğu tarihlerde benim aracımın değeri 1 milyon liraydı. Hem verilecek parayı kabul etsem hem de aracımın hurdasını satsam 600 ila 650 bin lira civarı komik bir rakama geliyor ve 300 bin lira civarında bir kaybım oluyor. Benim aracımın otoparkta üzerine yakıt tankı düşmesi benim suçum mu yoksa düşürenin suçu mu? Ayrıca 4 aydan beri aracımı kullanamıyorum. 2 ay önce benim babam vefat etti. Babamın cenazesine arabamla gidemedim. Bunlar söylenecek şeyler değil; ama bunları maalesef yaşadım. Aracımın tam değerini ve kullanamadığım günlerin günlük faizleri de hesaplanarak tarafıma ödenmesini istiyorum. Bu süreçte psikolojim çok bozuldu. Aracımı her gün faal bir şekilde kullanan, işe aracımla gidip, gelen bir insanım. Çocuğumu da okula aracımla götürüyordum. Bunları 4 ay süresince yapamadım. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bana gelen yazının aynısı aynı olayda araçları zarar gören diğer arkadaşlara da geldi. Onlar da zararlarından ötürü dava açacaklar.”