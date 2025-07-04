Uzman erbaş alımı başvuru ekranı: MSB teknik sınıf uzman erbaş alımı başvuru şartları neler?

BAŞVURU ŞARTLARI

(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,

(2) 2025 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak

(01 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

(3) En az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini

yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak) ve tercih ettiği kuvvet/sınıf/branşta

Ek-1’de belirtilen niteliklere sahip olmak,

(4) Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak,

(5) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi

üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (03 Temmuz 2020 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

(6) Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik

tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve Ek-3’de yer alan “Uzman Erbaş Olacaklar

İçin Nitelik Belgesi”ni olumlu olarak almak (bu belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),

(7) Sözleşmeli erbaş ve erlerden;

(a) Başvuru tarihinde ikinci hizmet yılını tamamlamış ve devam ediyor olmak,

(b) 2025 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1996 ve

daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

(c) Başvuruları uygun görülenlerin, uzman erbaş temel eğitimine sevk edilinceye kadar

sözleşmeli er/erbaş görevine devam ediyor olmak ve Ek-3’te yer alan “Uzman Erbaş Olacaklar İçin Nitelik

Belgesi”ni olumlu olarak almak (bu belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir).



MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI KILAVUZU