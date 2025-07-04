Uzman erbaş alımı başvuru ekranı: MSB teknik sınıf uzman erbaş alımı başvuru şartları neler?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2025 yılı teknik sınıf uzman erbaş alımı gerçekleştiriliyor. 3 Temmuz'da ön başvuruları alınmaya başlanan ilanda başvuru şartları da belirtildi. Başvuruları kabul edilen adaylar sınava katılım sağlayacak. Sınavlar ise; Evrak Kontrol Faaliyeti, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi, Mülakat, Uygulamalı Mesleki Bilgi Sınavı, Sağlık Kurul Raporu, Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması aşamalarından oluşacak. İşte, uzman erbaş alımı son başvuru tarihi ve şartları...
Milli Savunma Bakanlığı tarafından teknik sınıf uzman erbaş alımı başvuru kılavuzu yayımlandı. 3 Temmuz'dan itibaren başvurularını e-devlet üzerinden gerçekleştiren ve başvuruları olumlu olan adayların sınav yeri ve tarihleri MSB'nin resmi internet adresinden ilan edilecek. Uzman erbaş alımı sınav detayları...