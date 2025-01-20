Uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı başvuruları devam ediyor! İşte uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı başvuru şartları
Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alacak. Bu gelişmenin ardından KKK uzman erbaş ve sözleşmeli er alımının başvuru şartları ve başvuru takvimi merak konusu oldu. Peki, sözleşmeli er ve uzman erbaş alımı başvuru şartları neler?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde uzman erbaş ve sözleşmeli er alınacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2025 Yılı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er Temini Başvuru Kılavuzu yayımlandı.