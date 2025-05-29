Uzman isim açıkladı: Kurban eti kahvaltıda yenir mi?
Kurban Bayramı'nda kesilen etin hemen tüketilmesi gelenek haline gelse de uzmanlar, sindirim problemlerine yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Etin dinlendirilmeden, özellikle kahvaltıda tüketilmesinin sağlık açısından riskli olduğunu belirten uzmanlar, en az iki gün beklenmesini tavsiye ediyor.
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Besin-Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, bayramda kesilen kurban etinin ilk 2 gün sabah kahvaltısında yenmemesi gerektiğini söyledi.