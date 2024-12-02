Uzman isim "ciddi tehdit" diyerek uyardı: Örümcek ağı gibi tüm Marmara'yı sarmış durumda

Peki, bu kadar kısa süre içerisinde edebilir miyiz, edebileceklerimiz var. Çalışmayan arıtma tesisleri var. Hızla onları çalışır hale getirmemiz gerekiyor. Sanayi tesisleri hepsi, ruhsatlarını alırken 'çevreyi kirletmeyeceğiz' diye taahhüt ettiler. Denetimleri artırarak acilen onların atık salınımını durdurmamız gerekiyor. Bunları yaparsak, ilkbaharda, yazda müsilajın tekrar o korkunç haliyle yüzeye çıkmasını belki bir parça azaltabiliriz. Ancak eğer ihmal edersek, görmezden gelirsek, bahar ve yaz aylarında zor günlerin bizi beklediğini unutmayalım. Müsilaj bir sonuç. Müsilaj ortaya çıkmaması için nedenlerinin ortadan kalkması gerekiyor."