Uzman isim "denizler alarm veriyor" diyor: Torbalar dolusu çöp çıkardılar
22 Mart Dünya Su Günü'nde suyun insan eliyle kirletildiğine dikkat çekmek için Konyaaltı'nda çevre temizliği yapan öğrencilere destek veren Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, denizlerin alarm verdiğini söyledi. Gökoğlu, "Denizler bizim çöplüğümüz oldu. Marmara'yı kaybettik, Akdeniz'i kaybetmeyelim" ifadelerini kullandı.
Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu, 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında toplumsal farkındalık sağlayacak bir etkinliğe imza attı. Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu eşliğinde düzenlenen etkinlikte, Konyaaltı Plajı'nın ana su kaynaklarından biri olan "Arapsuyu 1" bölgesinde karada ve deniz altında temizlik çalışması yapıldı. Genç dalgıçlar, hem doğrudan suya karışan çöpleri hem de su kenarındaki atıkları tek tek elleriyle toplayarak çevre bilinci konusunda örnek oldu.