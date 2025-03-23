Uzman isim "denizler alarm veriyor" diyor: Torbalar dolusu çöp çıkardılar

Gökoğlu, Marmara Denizi'nin Türkiye'yi doyurabilecek potansiyele sahipken yok oluşa sürüklendiğini vurgulayarak Akdeniz için uyarıda bulundu: "Marmara'yı Kaybettik diye söylüyoruz. Akdeniz'i kaybetmeyelim, Ege'yi kaybetmeyelim. Marmara ağır ağır can çekişiyor. Ölüyor Marmara. Karadeniz başka ülkelerden gelen kirlilikten nasibini alıyor. Akdeniz'de ise bu tür kaynaklardan boşalan sular kirleniyor, Akdeniz en çok kirlenen denizlerden bir tanesi. Allah'tan Antalya bölgesinde büyük sanayiler yok ama yine de dikkat etmezsek Akdeniz de bu felakete uğrayacak. Denizlere akan su kaynaklarını temiz tuttuğumuz zaman denizlerimiz tertemiz olur."





