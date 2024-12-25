Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları başladı: Ünvan başvurusu nasıl yapılır? (2024 MEBBİS başvuru ekranı)
Uzman öğretmen ve başöğretmenlik ünvan başvurusunun ne zaman yapılacağı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan "Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Kılavuzu" sonrasında belli oldu. Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı alabilmek için eğitim programına başvurular MEBBİS üzerinden gerçekleşecek. Peki, 2024 uzman öğretmen ve başöğretmenlik ünvan başvurusu ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Kılavuzuyla birlikte, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları için tarih belli oldu. Uzman öğretmenlikte toplam 20 yıl hizmeti olan öğretmenler, doğrudan başöğretmenlik ünvanı için başvuru yapabilecek. Peki, 2024 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu ne zaman?