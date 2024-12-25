Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları başladı: Ünvan başvurusu nasıl yapılır? (2024 MEBBİS başvuru ekranı)

Uzman öğretmen ve başöğretmenlik ünvan başvurusunun ne zaman yapılacağı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan "Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Kılavuzu" sonrasında belli oldu. Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı alabilmek için eğitim programına başvurular MEBBİS üzerinden gerçekleşecek. Peki, 2024 uzman öğretmen ve başöğretmenlik ünvan başvurusu ne zaman?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları başladı: Ünvan başvurusu nasıl yapılır? (2024 MEBBİS başvuru ekranı) - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Kılavuzuyla birlikte, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları için tarih belli oldu. Uzman öğretmenlikte toplam 20 yıl hizmeti olan öğretmenler, doğrudan başöğretmenlik ünvanı için başvuru yapabilecek. Peki, 2024 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu ne zaman?

TÜRKİYE HABERLERİ

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları başladı: Ünvan başvurusu nasıl yapılır? (2024 MEBBİS başvuru ekranı) - 2

BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan "2024 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz" yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kılavuzda, öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin iş ve işlemler ile başvuru şartları ve takvim ilan edildi.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları başladı: Ünvan başvurusu nasıl yapılır? (2024 MEBBİS başvuru ekranı) - 3

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BAŞLADI

Kılavuza göre, uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı için eğitim programlarına başvurular, 25 Aralık 2024-1 Ocak 2025 tarihleri arasında "https://mebbis.meb.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.

ÜNVAN BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları başladı: Ünvan başvurusu nasıl yapılır? (2024 MEBBİS başvuru ekranı) - 4

SINAV VE MESLEKİ ÇALIŞMA ŞARTI KALDIRILDI

Yeni düzenlemeyle ayrıca kariyer süreci için sınav ve mesleki çalışma yapma şartları da kaldırılmış oldu.

Bu kapsamda, 300 binden fazla öğretmen 2025 yılının ilk uygulamasında uzman öğretmenlik ya da başöğretmenlik ünvanı alabilecek.

Öte yandan 2022'de 516 bin 974 öğretmen uzman öğretmen, 66 bin 679 öğretmen başöğretmen, 2023'de ise 69 bin 881 öğretmen uzman öğretmen, 3 bin 891 öğretmen ise başöğretmen ünvanı almıştı.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları başladı: Ünvan başvurusu nasıl yapılır? (2024 MEBBİS başvuru ekranı) - 5

ÜNVANLAR NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı sertifikaları, 27 Aralık'tan itibaren düzenlenecek. Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı verilenler, sertifikalarının düzenlendiği tarihten itibaren öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanacak.

Uzman ve başöğretmen ünvanları için düzenlenecek eğitim programı uzaktan eğitim yöntemiyle "Öğretmen Bilişim Ağı" üzerinden yapılacak.

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