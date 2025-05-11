Uzman psikolog açıkladı: Mükemmel olmak değil, yeterince iyi olmak

Bu durum Şema Terapi ekolünde ‘’Yüksek Standartlar’’ şemasına sahip bireylerde çok rastlanan bir durum. Mükemmeliyetçilik yatkınlığı da varsa birey, zamanla hayatı yaşayamaz hale geliyor.



Mükemmeliyetçi, Yüksek Standartlar Şemasına Sahip Birey;



‘’Mükemmel olmazsa hiç olmasın!’’ bakış açısıyla bir şeylere başlamakta sorunlar yaşar, erteler. (Ya hep ya hiç bakış açısı)

Standartları çok yüksek olduğundan dolayı başarısızlığı kabullenmekte, yeniden başlamakta ya da bırakmakta zorluk çeker.

Bütüncül bir bakış açısındansa detaylara takılıp kalır.

En ufak bir hatada tekrar başlar.

Kendilerine ve başkalarına karşı eleştirel yaklaşır.

Başkaları tarafından eleştiri kabul etmez.

Süreçten çok sonuca odaklanma eğilimindedir.

Düşük özgüvene sahiptir.

Olumsuza odaklanma eğiliminde, karamsar bakış açısına sahiptir.

Gerçekçi olmayan beklentilere sahiptir.

Tatminsizlik, doyumsuzluk yaşar.

Karar vermekte güçlük çeker.

Bireyler, bu davranış ve düşünce eğilimleri doğrultusunda hayatlarında çeşitli problemler yaşar.