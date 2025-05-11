Uzman psikolog açıkladı: Mükemmel olmak değil, yeterince iyi olmak
Sosyal medyanın kusursuz görüntüleri ve modern dünyanın yüksek beklentileri, bireyleri gerçeklikten uzak, ulaşılması güç standartlara yönlendiriyor. Bu mükemmeliyetçilik baskısı; kaygı, tatminsizlik ve tükenmişlikle sonuçlanabiliyor. Klinik Psikolog, Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal yazdı.
Sosyal medyadaki kusursuz fotoğraflar, filmlerin dizilerin ışıltılı görüntüleri derken çağımızda her şeyin kusursuz ve kolay gerçekleştiğine dair bir inanç gelişmiş durumda. Artık güzellik, başarı, mutluluk, beden, lezzet alanları için ve daha birçok alan için zihinlerin içinde belli standartlar var. Bu standartların altında bir yaşam sürmek; bireyleri tatmin etmiyor, bireylere bir şeyleri yanlış yaptığını düşündürtüyor.
Böylelikle birey; kendini ekranlardan gördükleriyle kıyaslamaya başlıyor, eskiden yaptığı şeylerden bile keyif alamaz hale geliyor. Bir çeşit yetememe hali… Kendine yetmediğini hissetmek… ‘’Yetersiz’’ hissetmek… Hep bir arayış halinde mükemmele ulaşma çabası…