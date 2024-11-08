Uzmanı açıkladı: Sahte zeytinyağını bu yöntemle anlamak mümkün
Zeytin hasadının başlamasıyla birlikte fırsatçılar sahte zeytinyağları üreterek piyasaya sürmeye başladı. Ucuz bitkisel yağlar ile zeytin aroması ve renklendiriciler konularak yapılan sahte zeytinyağları özellikle dijital ortamlarda düşük fiyatlara satılmaya çalışılıyor. Bu nedenle zeytinyağı alırken dikkat etmek gerekiyor. Peki, sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır?
Sağlık için en faydalı yağlardan biri olan zeytinyağının sahtesi vücut sağlığını tehdit ediyor. Zeytin hasadının başlamasıyla birlikte fırsatçılar sahte zeytinyağları üreterek piyasaya sürmeye başladı. Peki, sahte zeytinyağını anlamanın yolları nelerdir?