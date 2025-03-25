Uzmanı açıkladı: Uzun süre tok tutan Ramazan pidesi

Ramazan pidesi, her yıl iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi oluyor. Hemen her sofrada yerini alan ramazan pidesinin besin değeri açısından daha zengin ve sindirimi kolay bir forma dönüşebileceğini belirten ÇÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sertaç Özer, ekşi mayalı pideyi önerdi.