Uzmanı açıkladı: Uzun süre tok tutan Ramazan pidesi
Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan pide, hem iftar hem de sahur sofralarında sıklıkla tüketiliyor. Ramazan pidelerini uzun süre tok tutan, daha kolay sindirilebilir ve daha sağlıklı forma dönüştürmek uzmanlara göre mümkün. İşte tok tutan Ramazan pidesi önerisi.
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Sertaç Özer, ramazan pidelerini uzun süre tok tutan, daha kolay sindirilebilir ve daha sağlıklı forma dönüştürmenin mümkün olduğunu belirterek, "Ekşi mayalı pideyi tercih edin" dedi.