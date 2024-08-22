Uzmanı "Çapraz bir koruma söz konusu" dedi ve açıkladı! Bu tarihten önce doğanlar maymun çiçeğine karşı korumalı

"BİR GRUBU YAFTALAMAK DOĞRU DEĞİL"

Prof. Dr. Güner, Afrika'dan Türkiye'ye seyahat edebilecek kişilerin riskli olarak görülmesine ilişkin de "Bir grubu total olarak yaftalamak doğru değil. Çünkü hastalık zaten klasik, teknik, pandemi anlamında pek çok yerde görülmüş durumda. Dolayısıyla sadece bir gruba özgü olarak bunu tanımlamak hiç doğru değil. Bunu Covid'de de yaşadık; Çin'de çıktı, diye her Çinli mi risk getirdi? İlk kendi insanımızdan tespit edildi. Dolayısıyla böyle gruplara yönelik bir mesaj vermek doğru değil. Hastalığın klinik bulgularını bilip, ona göre bunları geliştiren kişiler ve onların temaslıları üzerinden iz sürmek doğru" dedi