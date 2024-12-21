Uzmanı "her derde deva" diyerek açıkladı: "Kış harikası" olarak tanımlanıyor
Kış mevsimi geldiğinde herkesin bayılarak yediği kestane, lezzetli bir gıda olmasının yanı sıra sağlık içinde çok faydalı. Kış harikası olarak nitelendirilen kestanenin, içerdiği yüksek C vitamini ile grip ve soğuk algınlıklarına karşı vücudu koruyor ve enerji veriyor.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, kış harikası olarak nitelendirilen kestanenin, içerdiği yüksek C vitamini ile grip ve soğuk algınlıklarına karşı koruduğunu, bünyesindeki potasyum ile soğuk havalara karşı direnç oluşturduğunu ve karbonhidratıyla kışın enerji verdiğini söyledi.