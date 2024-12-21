Uzmanı "her derde deva" diyerek açıkladı: "Kış harikası" olarak tanımlanıyor

Ercoşkun, kestanenin, kış aylarında beslenmede dengeli bir şekilde yer alması gerektiğine dikkati çekerek, "Doğal yöntemlerle hazırlanan kestane, hem enerji verir hem de soğuk havanın etkilerini azaltır. Özellikle kestane kebap ya da haşlama şeklinde tüketmek, besin değerlerini korumak açısından önemlidir." diye konuştu.

Ercoşkun, "Haftada birkaç kez kestane tüketmek, kış boyunca daha enerjik hissetmenizi sağlar. Kış mevsiminde hem lezzeti hem de faydalarıyla sofralarımızı zenginleştiren kestane, 'kış harikası' olarak tanımlanmayı hak ediyor." dedi.