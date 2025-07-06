Uzmanı uyardı: Bakteri yuvasına dönüşüyor
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte dışarıda geçirilen vakit arttı, sokak lezzetleri ve piknik sofraları da popüler hale geldi. Ancak uzmanlar, gıda güvenliği konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. Dikkat edilmediğinde bazı yiyeceklerin gıda zehirlenmesine neden olabileceği belirtiliyor.
Uzmanlara göre, özellikle yaz sıcaklarında tavuk, yumurta, sosis, sucuk, salam gibi şarküteri ürünleri ile süt ürünleri; dondurma, yaş pasta, marul gibi yeşillikler ve mayonez içeren kumpir gibi yiyecekler büyük risk taşıyor. Her biri kendine özgü lezzetiyle tercih edilirken, uygun koşullarda muhafaza edilmediğinde bakteri üremesine elverişli ortam oluşturabiliyor.