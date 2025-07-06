Uzmanı uyardı: Bakteri yuvasına dönüşüyor

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte dışarıda geçirilen vakit arttı, sokak lezzetleri ve piknik sofraları da popüler hale geldi. Ancak uzmanlar, gıda güvenliği konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. Dikkat edilmediğinde bazı yiyeceklerin gıda zehirlenmesine neden olabileceği belirtiliyor.

Uzmanı uyardı: Bakteri yuvasına dönüşüyor - 1

Uzmanlara göre, özellikle yaz sıcaklarında tavuk, yumurta, sosis, sucuk, salam gibi şarküteri ürünleri ile süt ürünleri; dondurma, yaş pasta, marul gibi yeşillikler ve mayonez içeren kumpir gibi yiyecekler büyük risk taşıyor. Her biri kendine özgü lezzetiyle tercih edilirken, uygun koşullarda muhafaza edilmediğinde bakteri üremesine elverişli ortam oluşturabiliyor.


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Uzmanı uyardı: Bakteri yuvasına dönüşüyor - 2

Uzmanlar, yaz aylarında bu tür ürünlerin dışarıda, sıcakta uzun süre bekletilmemesi gerektiğini; mümkün olduğunca hızlı tüketilmesi ve hijyen kurallarına azami özen gösterilmesi gerektiğini vurguluyor.


Uzmanı uyardı: Bakteri yuvasına dönüşüyor - 3

Yaz mevsiminde sağlıklı ve güvenli bir beslenme için bu önerilere dikkat etmek, gıda kaynaklı hastalıkların önüne geçmek açısından büyük önem taşıyor.

Prof. Dr. Ebubekir Şenateş; "Yaz aylarında bol miktarda tüketilen yeşil yapraklı sebzeler gıda zehirlenmesine yol açan maddelerin başında gelir" dedi.

"Günlük ortam sıcaklığı 30-35'in üzerine geçiyorsa bu gıdaları 1 saatten fazla tutmamız lazım. Eti hazırlarken önceden ellerin 2 dakika su ve sabunla elle yıkanması gerekiyor. Et ve salata içni ayrı mutfak eşyaları mümkünse ayrı bıçak ve servis malzemeleri kullanılması gerekiyor."


Uzmanı uyardı: Bakteri yuvasına dönüşüyor - 4

PİŞİRME KOŞULLARINA DİKKAT!


"Çiğ et tüketeceksek tüketmeden önce 72 derecede mutlaka ısıtmak lazım. Pikniğe gidecek veya dışarıda tüketilecek yumurtanın 70 derecede tavuk etinin de 72 dereceye kadar ısıtılması lazım özellikle mayonezli salatalar veya katıldığı gıdalar servis edilene kadar buzdolabında tutulmalı"


Uzmanı uyardı: Bakteri yuvasına dönüşüyor - 5

DONDURMA SATIŞINDA HİJYEN ÖNEMLİ

Prof. Dr. Ebubekir Şenateş; özellikle dondurma tüketiminde son derece dikkatli olunması gerektiğinin de altını çizdi

"Özellikle dondurma satışında, servis yapan kişinin mutlaka eldiven kullanması gerekiyor. Eldiven takılan elin, dondurmanın külahına veya kaba temas etmemesi şart. Uzmanlar, taze ürün satışı için bu hijyen kurallarının kesinlikle uygulanması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, gece saatlerinde dolapların ısısının iyi ayarlanamaması ya da optimal seviyede olmaması durumunda, dondurmanın içinde olmasa bile çevresinde bakteri üreme riski yüksek olabiliyor."

Uzmanı uyardı: Bakteri yuvasına dönüşüyor - 6


Gıda kaynaklı zehirlenmelerde mide bulantısı, ishal ve halsizlik gibi şikayetler artarak devam ederse, mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor.

Uzmanların uyarılarına kulak vermek, yaz aylarında sağlıklı beslenmenin ve gıda zehirlenmelerinden korunmanın en etkili yolu olarak öne çıkıyor.

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