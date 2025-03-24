Uzmanı uyardı: Şifa kaynağı ama fazla tüketildiğinde zararı çok

Vücudun susuz kalmamasının büyük önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Karaköy, "Meyan kökü Osmanlı'dan bu yana şerbeti, şurubu ve çayı yapılarak kullanılan aromatik bitkilerden bir tanesidir. Meyan kökünün özellikle daha sıcak bölgelerde, soğuk şerbet formunda ve şerbet güğümlerinde ikram edildiğini görmekteyiz. Meyan kökü, bitkinin kök kısmından elde ediliyor. Kökler lif formunda kaynatılır, soğutulur, süzülür ve soğuk halde tüketilir. Ramazan ayında oruç tutarken dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerin başında, vücudun susuz kalmaması gelmemektedir. Vücudun su dengesi bozulduğunda, özellikle yaşı büyük insanlarda, tansiyon rahatsızlığı olan insanlarda, bariz bir şekilde ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesi amacıyla meyan kökü şurupları da üretilmektedir. Meyan kökü, iftar ve sahur saatlerinde tüketildiğinde hem susuzluğu götürmekte, hem de vücut direncini arttırmaktadır" diye konuştu.