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Uzmanı uyardı: Şifa kaynağı ama fazla tüketildiğinde zararı çok

Osmanlı döneminden bu yana şerbet, şurup ve çay formunda tüketilen meyan kökü, özellikle sıcak bölgelerde soğuk şerbet olarak ikram ediliyor. Glycyrrhiza glabra bitkisinin kök kısmından elde edilen meyan kökü, lif formunda kaynatılıp soğutularak tüketiliyor. Ancak uzmanlar meyan kökü tüketimi konusunda uyarıyor.

Uzmanı uyardı: Şifa kaynağı ama fazla tüketildiğinde zararı çok - 1

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Karaköy, meyan kökünün, vücudun susuz kalmasını engellemeye ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olduğunu ancak aşırı tüketiminin sağlık üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği konusunda uyardı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Uzmanı uyardı: Şifa kaynağı ama fazla tüketildiğinde zararı çok - 2

Osmanlı döneminden bu yana şerbet, şurup ve çay formunda tüketilen meyan kökü, özellikle sıcak bölgelerde soğuk şerbet olarak ikram ediliyor.

Uzmanı uyardı: Şifa kaynağı ama fazla tüketildiğinde zararı çok - 3

Glycyrrhiza glabra bitkisinin kök kısmından elde edilen meyan kökü, lif formunda kaynatılıp soğutularak tüketiliyor. Serinletici ve rahatlatıcı etkisiyle tercih edilen meyan kökü bitkisi, aşırı tüketildiğinde sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Uzmanı uyardı: Şifa kaynağı ama fazla tüketildiğinde zararı çok - 4

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Karaköy, meyan kökünün, vücudun susuz kalmasını engellemeye yardımcı olduğunun altını çizerken, fazla tüketildiği takdirde sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Uzmanı uyardı: Şifa kaynağı ama fazla tüketildiğinde zararı çok - 5

Vücudun susuz kalmamasının büyük önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Karaköy, "Meyan kökü Osmanlı'dan bu yana şerbeti, şurubu ve çayı yapılarak kullanılan aromatik bitkilerden bir tanesidir. Meyan kökünün özellikle daha sıcak bölgelerde, soğuk şerbet formunda ve şerbet güğümlerinde ikram edildiğini görmekteyiz. Meyan kökü, bitkinin kök kısmından elde ediliyor. Kökler lif formunda kaynatılır, soğutulur, süzülür ve soğuk halde tüketilir. Ramazan ayında oruç tutarken dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerin başında, vücudun susuz kalmaması gelmemektedir. Vücudun su dengesi bozulduğunda, özellikle yaşı büyük insanlarda, tansiyon rahatsızlığı olan insanlarda, bariz bir şekilde ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesi amacıyla meyan kökü şurupları da üretilmektedir. Meyan kökü, iftar ve sahur saatlerinde tüketildiğinde hem susuzluğu götürmekte, hem de vücut direncini arttırmaktadır" diye konuştu.

Uzmanı uyardı: Şifa kaynağı ama fazla tüketildiğinde zararı çok - 6

"AŞIRI TÜKETİMİ SAĞLIK ÜZERİNDE OLUMSUZ ETKİLER YARATABİLİR"

Meyan kökü bitkisinin antibakteriyel özelliğe sahip olduğunu vurgulayan Karaköy, "Meyan kökü bitkisinin aynı zamanda antibakteriyel bir özelliği de bulunmaktadır. Antibakteriyel özelliği itibariyle hem iftarda, hem de sahurda tüketilmesi yine yüksek derecede fayda sağlayacaktır. Ramazan ayında, suya çok ihtiyacımız olan bu özel ayda, meyan kökü bitkisiyle elde edilen şurupları ve şerbetleri rahatlatıcı ve serinletici formda tüketebiliriz.

Uzmanı uyardı: Şifa kaynağı ama fazla tüketildiğinde zararı çok - 7

Tüketirken dikkat etmemiz gereken en önemli husus, bitkiyi tüketirken aşırıya kaçmamak, rahatsızlığı olup ilaç kullanmakta olan insanların mutlaka bir uzmana danışarak tüketmesidir. Meyan kökü aynı zamanda tıbbi olarak kullanılan bitkilerden bir tanesidir. Vücut direncini arttırması yönüyle, antimikrobiyetel ve antibakteriyel içeriği ile dikkat çeken bir tıbbi bitkidir. Ancak, bu özelliklere sahip, diye tükettiğimiz bu tip aromatik bitkileri ölçülü kullanmamak doğru değildir. Mevcut rahatsızlık için kullanılan ilaçlarla etkileşime girerek, hoş olmayan sonuçlar doğurabilmektedir" dedi.

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