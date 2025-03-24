Uzmanı uyardı: Şifa kaynağı ama fazla tüketildiğinde zararı çok
Osmanlı döneminden bu yana şerbet, şurup ve çay formunda tüketilen meyan kökü, özellikle sıcak bölgelerde soğuk şerbet olarak ikram ediliyor. Glycyrrhiza glabra bitkisinin kök kısmından elde edilen meyan kökü, lif formunda kaynatılıp soğutularak tüketiliyor. Ancak uzmanlar meyan kökü tüketimi konusunda uyarıyor.
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Karaköy, meyan kökünün, vücudun susuz kalmasını engellemeye ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olduğunu ancak aşırı tüketiminin sağlık üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği konusunda uyardı.