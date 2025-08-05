Uzmanı yanıtladı: Kedi ya da köpek tüyü ölüme neden olur mu?
Sakarya’da önceki hafta bir kişinin akciğerine kedi tüyü kaçtığı için hayatını kaybettiği iddiaları vatandaşlarda ve hayvan sahiplerinde tedirginliğe neden oldu. Peki, kedi ve köpek tüyleri ölüme neden olur mu?
Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, “Kedi ya da köpek tüyünden insan ölmez, bu tür söylentiler doğru olsaydı, berberler, hayvan sahipleri, veteriner hekimler gibi sık sık kılla temas eden herkesin akciğerinde problem olurdu” dedi.