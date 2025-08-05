Uzmanı yanıtladı: Kedi ya da köpek tüyü ölüme neden olur mu?

Evcil hayvanlarınızı bu hastalıklardan korumak için kedi ve köpeklerinizi düzenli olarak veteriner hekimlere götürün. Antiparaziter ilaçları düzenli olarak uygulatmanız, bu hastalıkların büyük ölçüde önüne geçilmesini sağlar. Ayrıca insanlar da düzenli aralıklarla antiparaziter tedavi alabilir. Parazitler, insan vücudunda zamanla organlarda kist oluşturabilir. Ancak bunun kedi ya da köpek tüyüyle ilgisi yoktur. Tüy yutulmasıyla bu hastalığın gelişmesi mümkün değildir. Bazı hayvanlar kendi tüylerini kemirip yutsa bile böyle bir hastalık oluşmaz. Bu nedenle ‘kedi tüyü öldürdü’ gibi ifadeler tamamen yanlıştır ve hayvanlara büyük bir haksızlıktır. Hepimiz dış ortamla temas halindeyiz. Elleri yıkamadan ağza götürmek gibi alışkanlıklar, parazitin bulaşmasına neden olabilir. Ancak bu hastalıklar önlenebilir. Bilimsel olmayan iddialara kulak asmayın, evcil hayvanlarınızla sağlıklı şekilde yaşamaya devam edin" diye konuştu.