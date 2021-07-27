Uzmanlar yanıtladı: 22 milyon neden aşı olmuyor?

Pandemiyle mücadelede en büyük zorluk aşı karşıtlığı. Bu durum aşılama hızının düşmesine ve dolayısıyla salgının daha da uzamasına neden oluyor. Türkiye'de hala 22.2 milyon kişi aşısını olmadı.

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç, bilim insanları Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, Prof. Dr. Necmettin Ünal, Prof. Dr. Levent Akın ve Prof. Dr. Tevfik Özlü'ye 22 milyon insanın neden aşı olmadığını sordu.