Uzmanlar yer kabuğunu inceliyor: Deprem bölgesinde fay hareketliliği ne durumda?
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede yer kabuğu ve fay hattı üzerindeki değişimleri inceleyen, cihazlarla GPS ölçümleri yapan yer bilimciler, fayın deprem sonrası hareketlerini takip ediyor. Deprem bölgesinde 8-16 Şubat'ta yer kabuğu ve fay hattı üzerindeki değişimleri inceleyen, cihazlarla GPS ölçümleri yapan bilim insanları, fayın depremler sonrası ne kadar hareket ettiğini hesaplıyor. Uzmanların son çalışmasına göre ise bölgedeki genel hareketlilik azaldı ve deprem öncesi periyoda dönüş başladı.
Yer bilimciler, 6 Şubat depremleri sonrası bölgedeki fay hareketliliğini inceliyor.