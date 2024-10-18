Uzmanlardan Doğu Anadolu Fay Zonu değerlendirmesi: Malatya depremiyle döngü tamamlandı

Malatya'da çarşamba günü meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Uzmanlar yaşanan depremin Doğu Anadolu Fay Zonu'na etkisini değerlendirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ökmen Sümer, Malatya depremiyle Doğu Anadolu Fay Zonu'nda 30 kilometrelik fayın kırıldığını belirtti. Sümer, "6 Şubat Kahramanmaraş depreminde kırılan parçası arasında kalan, kırılmasını beklediğimiz ve kırılmayan parçası da kırılmış oldu. Döngüsünü tamamladı diyebiliriz" dedi.

Uzmanlardan Doğu Anadolu Fay Zonu değerlendirmesi: Malatya depremiyle döngü tamamlandı - 1

Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem geniş bir alanda hissedildi. 6 Şubat 2023'te çifte felaket yaşayan bölge halkı büyük panik yaşadı, bazıları yüksekten atladı. 249 kişi hafif yaralandı.

Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde olan depremi inceleyen Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ökmen Sümer, depremin yanal atımlı bir düzlem üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

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Uzmanlardan Doğu Anadolu Fay Zonu değerlendirmesi: Malatya depremiyle döngü tamamlandı - 2

"DÖNGÜ TAMAMLANDI"

Yaklaşık 30 kilometrelik fayın kırıldığını kaydeden Sümer, "Böylelikle Doğu Anadolu Fay Zonu'nun 24 Ocak 2020 Elazığ Sivrice depreminde kırılan parçası ile 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde kırılan parçası arasında kalan, kırılmasını beklediğimiz ve kırılmayan parçası da kırılmış oldu." dedi. 

Sümer, "Doğu Anadolu Fay Zonu'nun yaklaşık 380 kilometrelik bölümündeki segmentleri 2020-2024 arasında kırılarak en azından döngüsünü tamamlamış oldu diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Uzmanlardan Doğu Anadolu Fay Zonu değerlendirmesi: Malatya depremiyle döngü tamamlandı - 3

"AYNI SEGMENTLERDE TEKRAR DEPREM OLMASI İÇİN DAHA 400-500 SENEYE İHTİYAÇ VAR"

Doç. Dr. Ökmen Sümer, depremin 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta olan ilk depreme benzer şekilde öncü depremle geldiğini anlatarak, "15 Ekim 2024'de 5,9'luk bu ana şoktan yaklaşık 30 saat önce Doğanyol'un yaklaşık 5 kilometre kuzeydoğusunda aynı mekanizmaya sahip 4,4'lük bir öncü deprem gerçekleşti. Bu bilimsel veriler çok önemli, çünkü biz Doğu Anadolu Fay Sisteminin davranışını bu verilerle çok daha iyi anlayabiliyoruz." dedi.

Uzmanlardan Doğu Anadolu Fay Zonu değerlendirmesi: Malatya depremiyle döngü tamamlandı - 4

Bölgede artçı sarsıntıların yaşanabileceğini söyleyen Sümer, "En azından bu son depremde can kaybı yaşamadan bu fay sistemi içinde, güneyde Kırıkhan'dan kuzeyde Sivrice'ye kadar olan parçalarda deprem döngüsünü bitirdi. Aynı segmentlerde tekrar deprem olması için daha 400-500 seneye ihtiyaç var. Sadece bu deprem özelinde, kalan bazı ufak parçaların da önümüzdeki dönemde 4-5 büyüklüğüne ulaşan artçıları olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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