Uzmanlardan Doğu Anadolu Fay Zonu değerlendirmesi: Malatya depremiyle döngü tamamlandı
Malatya'da çarşamba günü meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Uzmanlar yaşanan depremin Doğu Anadolu Fay Zonu'na etkisini değerlendirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ökmen Sümer, Malatya depremiyle Doğu Anadolu Fay Zonu'nda 30 kilometrelik fayın kırıldığını belirtti. Sümer, "6 Şubat Kahramanmaraş depreminde kırılan parçası arasında kalan, kırılmasını beklediğimiz ve kırılmayan parçası da kırılmış oldu. Döngüsünü tamamladı diyebiliriz" dedi.
Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem geniş bir alanda hissedildi. 6 Şubat 2023'te çifte felaket yaşayan bölge halkı büyük panik yaşadı, bazıları yüksekten atladı. 249 kişi hafif yaralandı.
Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde olan depremi inceleyen Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ökmen Sümer, depremin yanal atımlı bir düzlem üzerinde gerçekleştiğini belirtti.