Uzmanlardan Doğu Anadolu Fay Zonu değerlendirmesi: Malatya depremiyle döngü tamamlandı

Bölgede artçı sarsıntıların yaşanabileceğini söyleyen Sümer, "En azından bu son depremde can kaybı yaşamadan bu fay sistemi içinde, güneyde Kırıkhan'dan kuzeyde Sivrice'ye kadar olan parçalarda deprem döngüsünü bitirdi. Aynı segmentlerde tekrar deprem olması için daha 400-500 seneye ihtiyaç var. Sadece bu deprem özelinde, kalan bazı ufak parçaların da önümüzdeki dönemde 4-5 büyüklüğüne ulaşan artçıları olabilir." değerlendirmesinde bulundu.