Uzmanlardan Marmara için korkutan uyarı: Karadeniz'den jet akıntısı geliyor, müsilajlar artabilir
Yağışlardaki azalışın Karadeniz'den Marmara Denizi'ne giren suyu etkilemeye devam ediyor. Uzmanlar, Marmara Denizi'nin kabusu olan müsilajı da etkilediğini dile getirdi. Jet akıntısının müsilaja neden olduğu belirlenirken kuraklık sürerse müsilaj oluşumunun da artacağının da altı çizildi.
Marmara Denizi'nde 2 hafta önce deniz yüzeyinin altında tespit edilen müsilaj oluşumu, Kadıköy Bostancı Sahili'nde 2 gün üst üste deniz yüzeyinde görüldü.