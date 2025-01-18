Uzmanlardan Marmara için korkutan uyarı: Karadeniz'den jet akıntısı geliyor, müsilajlar artabilir

"OKSİJENSİZ MARMARA'DAN KURTULMAK İSTİYORUZ"

Tüm bunların yapılması durumunda daha temiz, müsilajsız ve oksijeni olan bir Marmara olacağını sözlerine ekleyen Salihoğlu, "Bütün istediğimiz bu. Oksijensiz bir Marmara'dan kurtulmak istiyoruz. En önemlisi, kirliliği azaltılmış ve oksijen seviyeleri artmış, biyoçeşitliliği daha sağlıklı hale gelmiş bir Marmara. İklim değişikliği bu kadar ekosistem üzerinde baskı yaratırken bizim diğer baskıları bir an önce azaltmamız gerekiyor." diye konuştu.