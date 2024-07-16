Uzmanlardan uyarı! Sivrisinek ısırığına bunları sürmeyin

Yazın artan sivrisinek ısırıkları sonrası bilinçsiz yapılan bazı uygulamaların risklerine değinen uzmanlar yoğurt, soğan, bal vb. gıda maddelerinin ısırılan bölgeye uygulanmaması konusunda uyarıyor. Bu maddelere karşı kişide ekstra bir alerjik reaksiyon oluşabileceğini ve ikincil bakteriyel enfeksiyon denilen her türlü yaralanma sonrası o bölgenin bakteri enfeksiyonlarına karşı giriş kapısı oluşturabileceği unutulmaması gerektiğini söylüyor.

Uzmanlardan uyarı! Sivrisinek ısırığına bunları sürmeyin - 1

Sivrisinek ısırıkları havaların ısındığı yaz mevsiminde çok sık karşılaşılan bir durum. Uzmanlar sivrisinek ısırıklarına karşı dikkat edilmesi gerekenler hakkında uyarıda bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Uzmanlardan uyarı! Sivrisinek ısırığına bunları sürmeyin - 2

Sivrisinekler taşıdıkları hastalıklar nedeniyle ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. 

Uzmanlar nadiren de olsa sivrisineklerin taşıdığı virüs veya parazitler sonucunda sıtma, fil hastalığı, sarı humma, Batı Nil virüsü, Denk hastalığı, Zika virüsü gibi ciddi hastalıklara sebep olan durumlar ortaya çıkabileceği konusunda uyardı.

Özellikle ısırık sonrası birkaç gün-hafta içinde yüksek ateş, titreme, baş ağrısı, halsizlik, kas krampları ve eklem ağrıları, bulantı-kusma, nefes darlığı, yaygın deri döküntüsü, kırmızı göz, kol veya bacağın anormal şişliği vb. durumlar varsa, sivrisinek kaynaklı ölümcül olabilen bu hastalıklar için mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. 

Uzmanlardan uyarı! Sivrisinek ısırığına bunları sürmeyin - 3

Sivrisinek ısırıklarının özellikle alerjik bünyeye sahip kişilerde aşırı reaksiyonlara sebebiyet verebileceğini işaret eden uzmanlar, normal insanlarda hafif kızarıklık, şişlik, kaşıntı şeklinde görülen ısırıklar bu kişilerde daha ödemli, aşırı kaşıntılı su toplamaları, bölgesel ısı artışı, hafif ateş yükselmesi, ele gelen lenf bezeleri veya daha ileri durumlarda vücutta yaygın kurdeşen şekline dönebilirler. Çok nadiren göz, dudak, dilde ve boğaz bölgesinde şişlik ile nefes darlığı görülebilir. Ani gelişen böyle bir durumla karşılaşanlar mutlaka bir acil servise başvurmalıdır.

Uzmanlardan uyarı! Sivrisinek ısırığına bunları sürmeyin - 4

“BEZE SARILAN BUZLA SOĞUK UYGULAMA YAPILABİLİR”

Isırıklarından sonra yapılması gereken bazı önlemler ise şöyle:

Sivrisinek ısırıklarına iyi gelebilecek yöntemlerin başında soğuk uygulama geliyor. Sabunlu veya sirkeli su ile ısırılan bölgenin yıkanması sonrası yatıştırıcı aloe vera içerikli veya antihistaminik, kortizon-antibiyotik kombinasyonlu kremlerin uygulanması bulunur.

Ayrıca kaşıntı, kabarıklık durumları fazla olduğunda antihistaminik içerikli haplar veya iğneler uygulanabilir. Daha da acil veya yoğun bir alerji tablosu mevcutsa (nefes alamama, ani tansiyon düşmesi, ani bulantı-kusma vb.) yine kortizon içerikli tedavilerle adrenalin iğnesi uygulamaları yapılması gerekmektedir, mutlaka acil servise başvurulması öneriliyor.

Uzmanlardan uyarı! Sivrisinek ısırığına bunları sürmeyin - 5

YOĞURT, SOĞAN VE BAL GİBİ MADDELER CİLDE SÜRÜLMEMELİ

Sivrisinek ısırığına karşı bazı kulaktan dolma yanlış tedbirlerin de uygulanmasının sakıncalarına değinen uzmanlar yoğurt, soğan, bal vb. gıda maddelerinin bölgeye uygulanmamasını öneriyor.

Bu maddelere karşı kişide ekstra bir alerjik reaksiyon oluşabileceği ve ikincil bakteriyel enfeksiyon denilen her türlü yaralanma sonrası o bölgenin bakteri enfeksiyonlarına karşı giriş kapısı oluşturabileceği gerçeğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söylüyorlar. 

Ayrıca ısırık bölgesinde bölgesel ısı artışı, ele gelen şişlikler-lenf bezleri veya o bölgeden ileriye doğru artış gösteren kızarıklık durumları varsa, ağızdan antibiyotik tedavisi gerekebilir; böyle durumların gelişmemesi için gıda maddelerini bu bölgeye uygulamamak ve bir dermatoloğa görünmeniz öneriliyor. 

Uzmanlardan uyarı! Sivrisinek ısırığına bunları sürmeyin - 6

SİVRİSİNEKLERE KARŞI ALINABİLECEK TEDBİRLER

Sivrisineklerden korunmak için alınabilecek tedbirleri ise şöyle:

Sivrisinekleri uzak tutmak için öncelikle mekanik önlemler alınmalı (tüm gün açık kalabilen pencerelere kapılara tel takma, yatılan alana cibinlik kurma vb.), daha sonra deriye sürülebilen ve güvenli olduğu tespit edilmiş (kedi nanesi yağı, limon okaliptüs yağı, sitronella yağı, pikaridin vb. sağlık bakanlığı onaylı içeriklerin olduğu) koruyucu krem veya spreyler, vazelinle karıştırılmış sürülebilir aromatik bitkisel yağlar (limon yağı, lavanta yağı, nane yağı, okaliptüs yağı, portakal yağı, lavanta yağı, biberiye yağı vb.) kullanılabilir.

Bu aromatik yağlar ve karanfil, sirke gibi maddelerle yapılmış esans veya spreyler oda kokusu olarak kullanıldığında da sivrisinekleri bir miktar uzak tutabilmektedir. Lakin bütün bu içeriklere karşı da hem ciltte hem solunum yollarında alerji gelişme riski bulunmaktadır, dikkatli kullanım önerilir. Ayrıca dış ortamda vakit geçirirken mümkünse açık renkli, uzun ve bol kıyafetler giyilmesi tercih edilmelidir.

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