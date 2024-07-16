Uzmanlardan uyarı! Sivrisinek ısırığına bunları sürmeyin
Yazın artan sivrisinek ısırıkları sonrası bilinçsiz yapılan bazı uygulamaların risklerine değinen uzmanlar yoğurt, soğan, bal vb. gıda maddelerinin ısırılan bölgeye uygulanmaması konusunda uyarıyor. Bu maddelere karşı kişide ekstra bir alerjik reaksiyon oluşabileceğini ve ikincil bakteriyel enfeksiyon denilen her türlü yaralanma sonrası o bölgenin bakteri enfeksiyonlarına karşı giriş kapısı oluşturabileceği unutulmaması gerektiğini söylüyor.
Sivrisinek ısırıkları havaların ısındığı yaz mevsiminde çok sık karşılaşılan bir durum. Uzmanlar sivrisinek ısırıklarına karşı dikkat edilmesi gerekenler hakkında uyarıda bulundu.