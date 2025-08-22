Uzmanlardan Uyarı: Vampir Kelebek yayılıyor

Doğu Karadeniz’de halk arasında "vampir kelebek" (bilimsel adıyla Ricania simulans) olarak bilinen istilacı tür, son yıllarda tarım alanlarında ve yerleşim yerlerinde giderek yayılıyor. Uzmanlar yerel halkı hem tarımsal kayıplar hem de günlük yaşamı etkilemesi açısından uyarıyor.

Rize, Artvin, Giresun ve Ordu gibi sahil kesimlerinde vampir kelebeğin populasyonu her yıl artıyor. Bitkilerin öz suyunu emerek kurumasına yol açan bu tür, özellikle çay, mısır, sebze ve meyve bahçelerinde ciddi zararlar oluşturuyor.

Uzmanlar, geçen yılın bitki kalıntılarının ve atık dalların imha edilmesinin zararlı popülasyonunu kontrol altına almak için kritik bir önlem olduğunu vurguluyor.

VAMPİR KELEBEKLERİN ORTAYA ÇIKIŞI

Çin'de ortaya çıkan Ricania simulans, palearktik biyocoğrafik bölgesinde yaşar. Japonya, Güney Çin, Kore, Ukrayna, Rusya, Gürcistan ve Türkiye'de görülmüştür. Kore'de tarım ürünlerine zarar vermesinden dolayı 1900'lerde Güney Asya'dan Rusya'ya gönderilen bu tür, 1950'lerde Rusya'dan Gürcistan'a yayılmıştır.

Ricania simulans, 2006 yılında ise ilk defa Türkiye'nin Doğu Karadeniz bölgesinde görüldü. Türkiye'de ilk görüldüğü yer olan Artvin'in Kemalpaşa ilçesinden Trabzon'un Araklı ilçesine ve aradaki bölgeye dokuz senede yayıldı.[3] Türkiye'de en yoğun bulunduğu ilçeler sırasıyla, Kemalpaşa, İyidere, Derepazarı, Sürmene ve Rize'nin merkez ilçesidir. İstanbul'da ilk kez 2010 yılında Sarıyer ilçesinde görülmüştür. Ayrıca 2018 yılında Beykoz ilçesinde de görülmüştür. 2010 yılında ilk defa görüldüğü Bulgaristan da bu türün görüldüğü yerlerden biri haline gelmiştir.

VAMPİR KELEBEK NASIL ÖNLENİR?

Gece saatlerinde ışık kaynaklarının azaltılması ve pencere ile balkon kapılarının kapalı tutulması öneriliyor.

Yapılan gözlemler, populasyonun zaman içinde yukarı kesimlere ve Marmara hatta İstanbul’a doğru yayılabileceğine işaret ediyor.

Ayrıca, biyolojik mücadele yöntemlerine (örneğin UV ışık tuzakları, yapışkan tuzaklar, doğal düşmanların kullanımı) yönelim olsa da, çevreye zarar vermeden uygulanabilecek uygun stratejilerin geliştirilmesi gerektiği belirtiliyor.

