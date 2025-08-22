Uzmanlardan Uyarı: Vampir Kelebek yayılıyor

Ricania simulans, 2006 yılında ise ilk defa Türkiye'nin Doğu Karadeniz bölgesinde görüldü. Türkiye'de ilk görüldüğü yer olan Artvin'in Kemalpaşa ilçesinden Trabzon'un Araklı ilçesine ve aradaki bölgeye dokuz senede yayıldı.[3] Türkiye'de en yoğun bulunduğu ilçeler sırasıyla, Kemalpaşa, İyidere, Derepazarı, Sürmene ve Rize'nin merkez ilçesidir. İstanbul'da ilk kez 2010 yılında Sarıyer ilçesinde görülmüştür. Ayrıca 2018 yılında Beykoz ilçesinde de görülmüştür. 2010 yılında ilk defa görüldüğü Bulgaristan da bu türün görüldüğü yerlerden biri haline gelmiştir.