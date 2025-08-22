Uzmanlardan Uyarı: Vampir Kelebek yayılıyor
Doğu Karadeniz’de halk arasında "vampir kelebek" (bilimsel adıyla Ricania simulans) olarak bilinen istilacı tür, son yıllarda tarım alanlarında ve yerleşim yerlerinde giderek yayılıyor. Uzmanlar yerel halkı hem tarımsal kayıplar hem de günlük yaşamı etkilemesi açısından uyarıyor.
Rize, Artvin, Giresun ve Ordu gibi sahil kesimlerinde vampir kelebeğin populasyonu her yıl artıyor. Bitkilerin öz suyunu emerek kurumasına yol açan bu tür, özellikle çay, mısır, sebze ve meyve bahçelerinde ciddi zararlar oluşturuyor.
Uzmanlar, geçen yılın bitki kalıntılarının ve atık dalların imha edilmesinin zararlı popülasyonunu kontrol altına almak için kritik bir önlem olduğunu vurguluyor.