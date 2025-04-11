Uzun, kısa, anlamlı cuma mesajları: 11 Nisan Hayırlı Cumalar mesajı ve sözleri seçenekleri
Uzakta olan sevdiklerine bir mesaj yoluyla ulaşmak isteyen vatandaşlar için önem arz eden cuma mesajları yine gündemde. Haftanın cuma günününe özel, WhatsApp veya sosyal medya platformlarından paylaşım yapmak isteyenler adına en çok beğeni alan cuma mesajlarını bir araya getirdik. İşte, en güzel, kısa-uzun, dualı-hadisli cuma mesajı seçenekleri...
Nisan ayının ikinci cuma günü geldi çattı. Sosyal medya hesapları ve SMS aracılığıyla cuma gününün manevi atmosferini paylaşmak isteyen Müslümanlar, bu özel günün gelmesinin ardından cuma mesajlarına ve sözlerine yoğun ilgi göstermeye başladı. İşte sosyal medya ve WhatsApp'ta paylaşılabilecek cuma mesajları örnekleri...